Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ 100,3: Δεν θα παίξει κανείς πολιτικά παιχνίδια με τους άρρωστους και το ΕΣΥ

Επείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την ανάρτηση φωτογραφίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του διευθυντή της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Θεαγένειου Νοσοκομείου, Δημήτρη Τζιλβέ, που απεικονίζει ασθενή ξαπλωμένο σε καρέκλες.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο κ. Γεωργιάδης μίλησε για απαράδεκτη εικόνα, ενώ τόνισε ότι ο ίδιος ενημερώθηκε πως εκείνη την στιγμή υπήρχαν πολλά διαθέσιμα κρεβάτια σε άλλο όροφο του νοσοκομείου.

Ανέφερε ότι ο διευθυντής της Γαστρεντερολογικής Κλινικής διεκδικεί κρεβάτια στον δικό του όροφο και μίλησε για εσωτερική κόντρα μεταξύ των γιατρών.

«Δεν θα παίξει κανένας πολιτικά παιχνίδια με τους άρρωστους και κατά του ΕΣΥ» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Στο πλαίσιο αυτό σχολίασε ότι εικόνες με πολλά ράντζα δεν έχουμε πια, προσθέτοντας ότι ίσως κάποιες φόρες να υπάρχουν, στις εφημερίες στο νοσοκομείο Αττικόν.

Έκανε γνωστό παράλληλα ότι είναι σταθερή η κατάσταση της υγείας της 22χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά στην ωμοπλάτη από Ιρακινό με μαχαίρι στην Ερμού την προηγούμενη Παρασκευή, και όλοι οι γιατροί του νοσοκομείου Ευαγγελισμός είναι πάνω στη κοπέλα για να σωθεί η ζωή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.