Τσουκαλάς: Πολύ λίγα, πολύ αργά τα μέτρα της κυβέρνησης για το στεγαστικό

«Πολύ λίγα, πολύ αργά είναι τα μέτρα της κυβέρνησης για το στεγαστικό ζήτημα» δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τις αναφορές του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σχετικά με τα ενοίκια.



Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε κυνικά αναφορικά με τις αυξήσεις των ενοικίων, ότι «ο ένας πληρώνει παραπάνω και ο άλλος εισπράττει περισσότερα» αποτυπώνοντας πόσο μακριά είναι η κυβέρνηση από τη δύσκολη καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, εξαιτίας της στεγαστικής κρίσης.



«Και αμετανόητοι και αναποτελεσματικοί. Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σχεδόν 50% την τελευταία τετραετία και την ίδια ώρα ο αριθμός των διαθέσιμων προς πώληση ακινήτων μειώθηκε κατά 20% στην Αθήνα εκτοξεύοντας τις τιμές» τόνισε.

«Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις , όπως πάντα, είναι πολύ λίγες και έρχονται πολύ αργά. Μπαλώματα για επικοινωνιακή χρήση, μακριά από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας».



«Είναι ώρα η κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις εμμονές της και να υιοθετήσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για εκτεταμένα προγράμματα κατασκευής κοινωνικών κατοικιών και παροχή δίκαιων και ανταποδοτικών φορολογικών κινήτρων για το άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων σε συνάρτηση με μια μακρά περίοδο διάθεσης τους στη δεξαμενή κατοικιών και προφανώς με όριο στο ενοίκιο» καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.



Πηγή: skai.gr

