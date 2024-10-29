Μάριος Θεμιστοκλέους στον ΣΚΑΪ: Ερευνώνται αλλες 1000 περιπτώσεις συνταγογράφησης

«Εκτός από τις γνωστές κραυγαλέες περιπτώσεις, αυτή τη στιγμή ερευνώνται άλλες 1000 περιπτώσεις γιατρών που έχουν ξεπεράσει το όριο συνταγογράφησης» ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΙ ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Όπως εξήγησε, οι γιατροί που έχουν ξεπεράσει το όριο συνταγογράφησης θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και - αν κριθούν ικανοποιητικές - δε θα χρειαστεί να επιβληθούν κυρώσεις.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι η όλη διαδικασία αποκτά πλέον έναν χαρακτήρα μονιμότητας» πρόσθεσε.

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι «όσο περισσότεροι πολίτες γράφονται στην άυλη συνταγογράφηση, τόσο πιο δύσκολο γίνεται για κάποιους να γράφουν φάρμακα σε ΑΜΚΑ χωρίς να το γνωρίζουν οι δικαιούχοι».

Αναφερόμενος στα τεστ πρόληψης, ο κύριος Θεμιστοκλέους επισήμανε ότι «αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει εφαρμόσει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα πρόληψης που δεν υπήρχε μέχρι πρότινος».

Σχετικά με τις λίστες αναμονής στα χειρουργεία, διευκρίνισε ότι σε πολύ λίγες ημέρες που θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων, θα μπορούν οι πολίτες να μπαίνουν σε μία ιστοσελίδα και να βλέπουν πόση είναι η αναμονή σε κάθε νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.