Συνεδριάζει αύριο η ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ για υποψηφιότητες, ημερομηνία και χώρο συνεδρίου

Νέα συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου με επίκεντρο της υποψηφιότητες και το συνέδριο

Συνεδρίαση της ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, στις 14:00, αναμένεται να ξεκαθαριστούν όλες οι λεπτομέρειες για τα διαδικαστικά του Συνεδρίου, χώρο και ημερομηνίες, αλλά και τα πάντα γύρω από τις υποψηφιότητες, για την εκλογή νέας ηγεσίας ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο πραγματοποιείται η εκλογή συνέδρων.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίαση Πολιτική Γραμματεία
