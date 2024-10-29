Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, στις 14:00, αναμένεται να ξεκαθαριστούν όλες οι λεπτομέρειες για τα διαδικαστικά του Συνεδρίου, χώρο και ημερομηνίες, αλλά και τα πάντα γύρω από τις υποψηφιότητες, για την εκλογή νέας ηγεσίας ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο πραγματοποιείται η εκλογή συνέδρων.

Πηγή: skai.gr

