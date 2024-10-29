Μαρινάκης: Δεν υπάρχει κανενός είδους παζάρι με την Τουρκία

«Δεν υπάρχει καμία ανησυχία, στόχος μας παραμένει, οι αυξήσεις των εισοδημάτων να είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις των τιμών, να συνεχίσουμε τον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής, αλλά και η διασφάλιση ακόμη καλύτερης ζωής» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για το κατά πόσο η κυβέρνηση ανησυχεί για τη στάση βουλευτών της ή του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, στη ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό.

Σε άλλη ερώτηση για δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με πιθανή αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για πάγιες απόψεις του υπουργού και προσέθεσε πως «δεν υπάρχει τέτοιο θέμα».

Στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «προφανώς και δεν υπάρχει κανενός είδους παζάρι με την Τουρκία, υπάρχει μόνο μία διαφορά με την Τουρκία, αυτή της οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας» και προσέθεσε ότι «καλό είναι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράζουν την ίδια γραμμή».

Σχετικά με την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση, και εσωκομματικά, ο Παύλος Μαρινάκης «διεμήνυσε ότι για την κυβέρνηση είναι κόκκινη γραμμή η παραφιλολογία και τα fake news περί ενδοτικότητας».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Novartis, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε πως πλέον είναι θέμα της τακτικής Δικαιοσύνης να ερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέθεσαν, αυτά, που κατέθεσαν, οι μέχρι πρότινος προστατευόμενοι μάρτυρες και διέψευσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το θέμα.

Τέλος και ενόψει της αυριανής (Τετάρτη) συνάντησης του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διεμήνυσε ότι οι γερμανικές αποζημιώσεις και το θέμα του κατοχικού δανείου αποτελούν «πάγιες εθνικές διεκδικήσεις και απαράγραπτα ελληνικά αιτήματα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

