Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει τη δική του πρόταση 102 σελίδων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως είπε, πρόκειται για μία πρόταση σε στέρεη βάση που αποτελεί προϊόν συστηματικής νομικής δουλειάς και έχει εντοπίσει σημεία που θεμελιώνουν τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των κυρίων Βορίδη και Αυγενάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση αναμένεται να κατατεθεί σήμερα.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ που συνεδρίασε για αυτό το ζήτημα

Στο μεταξύ κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσαν ότι καταθέτουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να ελεγχθούν οι κύριοι Βορίδης και Αυγενάκης, για τα αδικήματα της συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας σε κακουργηματική απιστία.

«Η μόνη συνεπής επιλογή αυτή τη στιγμή είναι η σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Για να πέσει φως στη σκοτεινή πυραμίδα της διαφθοράς», επισημαίνει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

Σημειώνεται ότι χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής - με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού - για την περίοδο από την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ το 1998, έως σήμερα.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποκλείει κανέναν από καμία ευθύνη, δεν συγκαλύπτει τίποτα, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης.

Πηγή: skai.gr

