Κωνσταντοπούλου: Να αποδοθούν ποινικές ευθύνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σφοδρή εφ' όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε την κυβέρνηση για απόπειρα «γελοιοποίησης των θεσμών» αναφερόμενη στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τόνισε πως «η εξεταστική επιτροπή δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προανακριτική», η οποία είναι απαραίτητη για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών.

«Έχει διαβιβαστεί ποινική δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περιλαμβάνει στοιχεία για αξιόποινες πράξεις, εμπλοκή πολιτικών προσώπων και κυβερνητικών στελεχών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατήγγειλε πως η κυβέρνηση προσπαθεί να προστατεύσει πολιτικά πρόσωπα, όπως τον Μάκη Βορίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη, επισημαίνοντας πως η απόφαση να κλείσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ προηγήθηκε της νομοθετικής ρύθμισης, κάτι που χαρακτήρισε «συγκαλυπτική κίνηση».

«Ο Βορίδης, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είπε ‘θα σας πάρω όλους μαζί μου’ και ο Μητσοτάκης του έδωσε σωσίβιο σωτηρίας», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, το κύκλωμα αλλοίωσης στοιχείων στο Ε9 και χορήγησης παράνομων επιδοτήσεων δεν θα μπορούσε να λειτουργεί χωρίς τη σύμπραξη της ΑΑΔΕ.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε πως η Πλεύση Ελευθερίας έχει ήδη καταθέσει αίτημα για συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ενώ απευθύνει πρόσκληση σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για συγκρότηση κοινής πρότασης.

«Η Βουλή δεν μπορεί ούτε να καλύπτει, ούτε να ξεπλένει, ούτε να συγκαλύπτει. Πρέπει να αποδοθούν όλες οι ποινικές ευθύνες, για όλα τα αδικήματα και όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα».

Σφοδρή επίθεση για τη μεταναστευτική πολιτική

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε και στη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας την πρόσφατη τροπολογία για τρίμηνη αναστολή ασύλου ως «ακραία παραβίαση του κράτους δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

«Το άσυλο είναι διεθνής εγγύηση για τους κατατρεγμένους. Δεν πετάς ανθρώπους στη θάλασσα, δεν τους επαναπροωθείς χωρίς καταγραφή, δεν ακυρώνεις τη διαδικασία ασύλου», υπογράμμισε.

Χαρακτήρισε τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη «ακραία ρατσιστικό πρόσωπο» και πρόσθεσε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «εκπέμπει μήνυμα ρατσισμού με τις επιλογές του», κατηγορώντας τον ότι χειραγωγεί τις τοπικές κοινωνίες μεταθέτοντας ευθύνες στους μετανάστες.

«Η ελληνική κοινωνία δεν είναι ρατσιστική. Έχει αλληλεγγύη, ανθρωπισμό και ανεκτικότητα», τόνισε.

Αναφερόμενη στη ρητορική της κυβέρνησης περί μεταναστών που δεν προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, επεσήμανε: «Η ίδια η κυβέρνηση λέει ότι το 30% προέρχεται από το Σουδάν, όπου μαίνεται εμφύλιος και απειλείται η ζωή κυρίως των γυναικών και παιδιών. Και όμως, όλοι επαναπροωθούνται χωρίς εξαίρεση».

Αναφερόμενη στην τροπολογία για το άσυλο, εξέφρασε ανησυχία για την πορεία της χώρας: «Ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κάλεσε τους βουλευτές να μην την ψηφίσουν. Αυτή η πολιτική μάς οδηγεί σε απομόνωση. Το Σύνταγμά μας του 1975 κατοχύρωσε ισχυρά τα ανθρώπινα δικαιώματα – σήμερα γίνεται ιλιγγιώδης οπισθοδρόμηση».

Στηλίτευσε και τη διακομματική στάση απέναντι στην Τουρκία: «Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας έκαναν το ίδιο: πλήρωναν τον Ερντογάν για να διαχειρίζεται ανθρώπους σαν αντικείμενα. Αυτή δεν είναι ευρωπαϊκή πολιτική, είναι εκποίηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Απουσία στρατηγικής στη Λιβύη

Η πρόεδρος της Πλεύσης υποστήριξε πως η κυβέρνηση δεν έχει σαφή στρατηγική στη Λιβύη, ενώ επέκρινε τις αποσπασματικές αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών: «Ο Χαφτάρ διώχνει Έλληνες διπλωμάτες και δεν υπάρχει κανένας συντονισμός. Ο ένας υπουργός λέει το ένα, ο άλλος το άλλο. Είναι τυχάρπαστη η εξωτερική πολιτική», είπε.

Για Τσίπρα: «Είναι δεξιοτέχνης της κωλοτούμπας»

Η κ. Κωνσταντοπούλου άσκησε σφοδρή προσωπική κριτική στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για υποκρισία σχετικά με τα πρακτικά του 2015: «Τα έχει και τα κρύβει 10 χρόνια. Τώρα δήθεν τα ζητάει σε συνεννόηση με τον Τασούλα. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό».

Και πρόσθεσε: «Το πρόσωπο αυτό παραβίασε τη λαϊκή εντολή, κυβέρνησε με καταστολή και μνημόνια, εγκατέλειψε τη Βουλή και το κόμμα του. Τώρα, απλώς κάνει τσάρκες στο εξωτερικό με μισθό βουλευτή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.