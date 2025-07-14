Σε μια κίνηση αιφνιδιασμού, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προτείνει Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την ίδρυσή του, το 1998, μέχρι σήμερα. «Θα εξετασθούν οι πράξεις των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα» είπε χαρακτηριστικά στο σημερινό briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Η κυβέρνηση απέκλεισε το ενδεχόμενο σύστασης προανακριτικής, καθώς, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, «τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν αμελλητί στη Βουλή για τους δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία [...] δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής».

Σε ερώτηση αν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής λόγω του μεγάλου διαστήματος που θα καλύπτει η εξεταστική ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Δεν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής γιατί επί των δικών μας ημερών άλλαξε το Σύνταγμα, δεν υπάρχει ζήτημα αποσβεστικής προθεσμίας και δεν υπάρχει ζήτημα και καμίας παραγραφής. Τα κόμματα, τα οποία κόπτονταν για την παραγραφή, έχουν περάσει περίπου 20 μέρες και ακόμα περιμένουμε την πρότασή τους.

» Αν θεωρούν πως υπάρχει τόσο μεγάλος κίνδυνος, που το ξαναλέω δεν υπάρχει, θα έπρεπε να βιαστούν και σε λίγες ημέρες να καταθέσουν μια πρόταση. Κοντεύει να μπει ο Αύγουστος και ακόμα περιμένουμε τα κόμματα που αγχώνονται για την παραγραφή. Ξέρουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος. Παιχνίδι εντυπώσεων παίζουν».

Η πρόταση αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι με απόφαση του πρωθυπουργού, η ΚΟ της ΝΔ, «έχοντας μελετήσει διεξοδικά τα δεδομένα και τα στοιχεία της δικογραφίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα προτείνει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει όλες τις πτυχές του ζητήματος, μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες και με σκοπό την αναζήτηση της αλήθειας και την εξυγίανση του συστήματος των επιδοτήσεων».

Και συνέχισε λέγοντας ότι «η πρότασή μας αφορά την περίοδο από την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ το 1998 μέχρι σήμερα, ώστε να αναζητηθούν και να ερευνηθούν όλες οι παθογένειες, να εντοπισθούν τα προβλήματα και να υπάρξει πλήρης κάθαρση και διαφάνεια, προς όφελος των παραγωγών μας, του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα και συνολικά της χώρας».

Εξηγώντας τους λόγους για την απόφαση ο κ. Μαρινάκης παρέθεσε επτά σημεία:

«Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ετησίως κατανέμει ενισχύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ σε 645.000 παραγωγούς, είναι διαχρονικό και η Εξεταστική Επιτροπή έχει την πλήρη δυνατότητα και ευχέρεια της διερεύνησης, χωρίς να αποκλείεται καμία εξέλιξη. Η αναζήτηση ευθυνών, με βάση τα πραγματικά περιστατικά και όχι τις μικροκομματικές επιδιώξεις, θα εξυπηρετηθεί μέσα από τις εργασίες της Εξεταστικής η οποία θα ερευνήσει τα πάντα για την λειτουργία του Οργανισμού από το 1998. Το γεγονός ότι από το 1998 έως σήμερα έχουν επιβληθεί στη χώρα μας πρόστιμα άνω των 2,7 δισ. ευρώ, τονίζει την ανάγκη να αναζητηθούν τα αίτια για την επιβολή των δημοσιονομικών διορθώσεων, να διερευνηθούν σε βάθος τα προβλήματα και να κλείσουν όλα τα κενά που προκαλούν σοβαρές οικονομικές κυρώσεις από την πλευρά της ΕΕ. Θα εξετασθούν οι πράξεις των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, οι προτάσεις τους προς τις πολιτικές ηγεσίες και ποια η ανταπόκρισή τους. Στο ίδιο πλαίσιο θα διερευνηθεί από ποιους υπουργούς διαβιβάστηκαν υποθέσεις απάτης στις δικαστικές αρχές και συνολικά τι έπραξαν οι διοικήσεις του Οργανισμού για τις περιπτώσεις των «κόκκινων» ΑΦΜ που εντοπίζονταν από τους διασταυρωτικούς ελέγχους. Θα ελεγχθούν ποιοι ζήτησαν και πραγματοποίησαν διασταυρωτικούς ελέγχους, ποια τα αποτελέσματα και η διάρκειά τους, αλλά και ποια τα κενά του συστήματος. Θα διερευνηθεί ο ρόλος του Τεχνικού Συμβούλου και οι σχέσεις του με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ θα αναζητηθεί εάν υπήρχαν αθέμιτες επιρροές στον Οργανισμό ή αναποτελεσματικό σύστημα εσωτερικών ελέγχων. Μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής θα διερευνηθούν καίρια ζητήματα όπως η «τεχνική λύση», που υπήρξε διαχρονική επιλογή πολλών και διαφορετικών κυβερνήσεων και υπουργών, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της καταβολής ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους, αλλά και το θέμα του ορισμού των βοσκοτόπων, που έφερε την «τεχνική λύση». Θα αναζητηθούν και θα εξεταστούν όλες οι αιτίες για τη μη υλοποίηση μέχρι σήμερα των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και η συσχέτισή τους με το δασολόγιο, το κτηματολόγιο και τα υπόλοιπα ψηφιακά εργαλεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν αμελλητί στη Βουλή για τους δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χωρίς αξιολόγηση σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής. Σημειώνουμε ότι δεν έχουν ασκηθεί καν διώξεις για τα υπόλοιπα μη πολιτικά πρόσωπα.

Ο κ. Μαρινάκης κατέληξε λέγοντας: «Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά πρωτίστως επειδή προτάσσουμε τη ριζική αντιμετώπιση ενός σοβαρού διαχρονικού προβλήματος από την υποκριτική κομματική εκμετάλλευση, προτείνουμε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όπου θα ερευνηθούν τα πάντα, χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, με μόνο σκοπό την αναζήτηση της αλήθειας και την εξυγίανση του συστήματος επιδοτήσεων.

Η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής θα βοηθήσει και στην κατεύθυνση της ουσιαστικής διερεύνησης τυχόν ποινικών ευθυνών και μάλιστα χωρίς να περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα.

Καλούμε τα κόμματα να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων απέναντι σε μία διαχρονική «πληγή» δεκαετιών, υπερψηφίζοντας την πρότασή μας για Εξεταστική Επιτροπή, ώστε να διερευνηθούν όλα τα δεδομένα από το 1998 έως σήμερα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.