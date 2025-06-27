Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κρύβεται ο πρωθυπουργός

Εδώ και ο πρωθυπουργός δύο χρόνια ένιπτε τας χείρας του κάθε φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθετε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνει ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη σκιά των παραιτήσεων του Μάκη Βορίδη και των άλλων κυβερνητικών στελεχών.



«Υπό το βάρος των επιβαρυντικών στοιχείων που εμπεριέχονται στη δικογραφία και ανοίγουν ευθέως τον δρόμο για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, 4 μέλη της κυβέρνησης υπέβαλαν την παραίτηση τους. Το ΠΑΣΟΚ έθεσε ξεκάθαρα το πλαίσιο των βαρύτατων ευθυνών από τις οποίες ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν να ξεφύγουν. Εδώ και δύο χρόνια ο Πρωθυπουργός ένιπτε τας χείρας του κάθε φορά που ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθετε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠ» σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς.

«Μια κυβέρνηση που μέχρι χθες προσπαθούσε να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη με αδιανόητους συμψηφισμούς και την επομένη της ανακοίνωσης της δικογραφίας, οδηγεί σε παραίτηση έναν υπουργό και τρεις υφυπουργούς, δεν μπορεί να σταθεί. Ένας Πρωθυπουργός θεατής, του οποίου η κυβέρνηση καταρρέει μέσα στα σκάνδαλα που δημιούργησε, είναι ένας αναξιόπιστος Πρωθυπουργός. Ως πότε θα κρύβεται πίσω από τους υπουργούς παριστάνοντας τον ανεύθυνο;» διερωτάται.«Η χώρα έχει κρίση ηγεσίας. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αξίζουν κάτι πολύ καλύτερο» καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.

