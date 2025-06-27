Κυβερνητικές πηγές για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν είσαι μέλος της κυβέρνησης ο πήχυς είναι υψηλότερος

«Όταν είσαι μέλος της κυβέρνησης ο πήχης των απαιτήσεων είναι υψηλότερος». Αυτό επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές στον απόηχο των παραιτήσεων του υπουργού Μετανάστευσης Μάκη Βορίδη, των τριών υφυπουργών Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου, Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύση Σταμενίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Μπουκώρου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Την παραίτησή του υπέβαλε και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος. Οι παραιτήσεις τους έγιναν δεκτές από τον πρωθυπουργό, και οι αντικαταστάτες τους θα ανακοινωθούν στις επόμενες ημέρες.

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Χρήστου Κέλλα οι κυβερνητικές πηγές διευκρινίζουν ότι «κάθε περίπτωση είναι διαφορετική» και εξετάζεται αυτοτελώς.

Πηγή: skai.gr

