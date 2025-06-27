Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπεύθυνος

Παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές ζητά σε δήλωσή του ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τις παραιτήσεις του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκη Βορίδη και των τριών υφυπουργών που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με την δικογραφία που διαβιβάστηκε στην Βουλή.

Στην δήλωση του αναφέρει: «Οι σημερινές παραιτήσεις υπουργών, το υλικό της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αδιανόητες αποκαλυφθείσες συνομιλίες, αλλά και οι δύο ήδη παραπομπές υπουργών του κ. Μητσοτάκη για το έγκλημα των Τεμπών, αποκαλύπτουν ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαπλοκής».

Ακολούθως επιρρίπτει τις ευθύνες στον πρωθυπουργό: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπεύθυνος για αυτά τα σκάνδαλα. Οι δικοί του άνθρωποι εμπλέκονται στο σκάνδαλο της εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είχαν βάλει στο στόχαστρο ακόμα και την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Είναι απόλυτα απονομιμοποιημένος στα μάτια του ελληνικού λαού. Κάθε μέρα που περνάει με αυτή την κυβέρνηση είναι εις βάρος της χώρας και του ελληνικού λαού».

Καταλήγοντας υποστηρίζει: «Δεν χρειάζεται ανασχηματισμός, αλλά παραίτηση της κυβέρνησης, εκλογές και μια προοδευτική κυβέρνηση που θα ανορθώσει ξανά τη χώρα».

Πηγή: skai.gr

