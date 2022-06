Τσίπρας: Το δικαίωμα κάθε γυναίκας πάνω στο σώμα της είναι αδιαπραγμάτευτο

«Επικίνδυνο μήνυμα» χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για υπόθεση άμβλωσης.

«Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τις αμβλώσεις στέλνει επικίνδυνο μήνυμα που επηρεάζει τη διεθνή κοινότητα. Δικαιώματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα αμφισβητούνται. Καθήκον μας είναι να σταθούμε ενάντια σε αυτούς που μας φέρνουν πίσω στους σκοτεινούς αιώνες. Το δικαίωμα κάθε γυναίκας πάνω στο σώμα της είναι αδιαπραγμάτευτο», έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας στο Twitter.



Supreme Court decision on abortion sends dangerous message affecting the international community.

Rights that should be self-evident are challenged. Our duty is to stand against those bringing us back to the dark ages.

The right of every woman over her own body is non-negotiable.