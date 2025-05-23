Τσιάρας: «Καρατόμησε» τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Την καρατόμηση του προσωρινού πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα αποφάσισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας μετά τις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για παρακώλυση των ελέγχων.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρεται σε «λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος».

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση «υπαγορεύτηκε από την ανάγκη αποφυγής οποιασδήποτε αμφισβήτησης σχετικά με τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής συνεργασίας του Οργανισμού με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά την άσκηση των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων».

Την Πέμπτη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας είχε ζητήσει την παραίτηση του κ. Σαλάτα, μετά την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την οποία έδινε διορία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ειδικότερα στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, Ν. Πασχάλη, αντεισαγγελέα Εφετών, εντός 48 ωρών, αν δεν υπάρξει δημόσια ανάκληση των δηλώσεων από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα για δυσκολία στη συλλογή ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού, τότε θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.