Μητσοτάκης: Η γενιά του brain drain μετατρέπεται σε γενιά του braιn gain

Τη 44η «Ημέρα Καριέρας», που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, επισκέφτηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στα περίπτερα των 230 και πλέον επιχειρήσεων που συμμετέχουν και συνομίλησε με εργοδότες και με ενδιαφερόμενους που αναζητούν εργασία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και τον Διοικητή της ΔΥΠΑ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, για την πορεία της δράσης, μέσω της οποίας περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν βρει εργασία έως τώρα, αλλά και για τις «Ημέρες Καριέρας» που έχουν διοργανωθεί σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού ώστε να ενισχυθεί η δυναμική του brain gain, στο Άμστερνταμ, το Ντίσελντορφ και το Λονδίνο, ενώ στο τέλος του μήνα θα λάβει χώρα η τέταρτη εκδήλωση, στη Στουτγκάρδη.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Νομίζω, κα Υπουργέ και κ. Διοικητά, είναι κοινός τόπος ότι τα τελευταία χρόνια η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έχει αλλάξει πίστα και αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα και κάτι το οποίο πιστοποιείται και μέσα από τον πολύ επιτυχημένο θεσμό των “Ημερών Καριέρας”.

Είμαστε σήμερα εδώ, στο Περιστέρι, στην 44η “Ημέρα Καριέρας”, με παραπάνω από 200 επιχειρήσεις, παραπάνω από 6.000 προτεινόμενες θέσεις απασχόλησης. Πραγματικά είναι μια “γιορτή” της αγοράς εργασίας. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε πώς και οι επιχειρήσεις αλλά και οι υποψήφιοι εργαζόμενοι, αλλά και οι εργαζόμενοι που μπορεί να θέλουν να αλλάξουν δουλειά, έχουν αγκαλιάσει αυτόν τον θεσμό.

Δουλειά μας, καθώς μειώνεται η ανεργία και καθώς δημιουργούνται περισσότερες θέσεις απασχόλησης, είναι να εξασφαλίζουμε ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να βρει τον εργαζόμενο που χρειάζεται και κάθε εργαζόμενος μπορεί να βρει τη δουλειά την οποία θέλει και η οποία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του.

Αυτό ακριβώς επιτυγχάνουμε μέσα από τέτοια προγράμματα, όπως οι “Ημέρες Καριέρας”, οι οποίες θα συνεχιστούν εντός και εκτός Ελλάδος. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε και τις “Ημέρες Καριέρας” να πηγαίνουν στο εξωτερικό, να απευθύνονται στη γενιά του brain drain, η οποία σιγά-σιγά μετατρέπεται σε γενιά του brain gain, καθώς εμπιστεύεται πια την χώρα μας, τις προοπτικές της αγοράς εργασίας. Και πολλοί νέοι, οι οποίοι έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, αρχίζουν πια να επιστρέφουν στην πατρίδα μας.

Να κλείσω κι εγώ συγχαίροντας τα στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πάντα με το χαμόγελο εξυπηρετούν και τις επιχειρήσεις αλλά κυρίως τους εργαζόμενους και ανέργους οι οποίοι έρχονται με την προσδοκία για ένα καλύτερο μέλλον».

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σημείωσε: «Ο στόχος μας πάνω απ’ όλα είναι να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, να βοηθούμε συμπολίτες μας να βρίσκουν δουλειά, να βοηθούμε επιχειρήσεις να βρίσκουν εργαζόμενους.

Όσο η ανεργία μειώνεται στη χώρα μας -και έχει μειωθεί κατά 50% τα τελευταία έξι χρόνια- η πρόκληση του να βρεθούν οι εργαζόμενοι γι’ αυτές τις πολλές νέες θέσεις εργασίας που ανοίγουν είναι μεγάλη και χρέος του Υπουργείου Εργασίας και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι να βρίσκεται κοντά στον κόσμο, να αποτελέσει το πεδίο, αν θέλετε, σύζευξης προσφοράς και ζήτησης.

Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Η καρδιά της αγοράς εργασίας χτυπά σήμερα και αύριο στο Περιστέρι που χιλιάδες συμπολίτες μας θα έρθουν είτε για να βρουν δουλειά είτε γιατί θέλουν να αλλάξουν δουλειά.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κ. Πρόεδρε, για την παρουσία σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διοίκηση της ΔΥΠΑ και, θα μου επιτρέψετε, κάθε εργαζόμενο και κάθε εργαζόμενη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του Υπουργείου Εργασίας, που καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα.

Και το αποτέλεσμα είναι ένα: μέσα από τις “Ημέρες Καριέρας” πάνω από 10.000 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά. Διαρκώς θα προσπαθούμε αυτός ο αριθμός να μεγαλώνει, να τονώνεται ακόμη περισσότερο η απασχόληση, να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και να μειώνεται η ανεργία στη χώρα μας».

Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης ανέφερε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που μας τιμά με την παρουσία του για άλλη μια φορά. Έχει στηρίξει πολύ τον θεσμό ο Πρωθυπουργός μας και η κα Κεραμέως. Γιατί; Διότι έχει αποτέλεσμα. Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις ο κόσμος βρίσκει δουλειά και οι επιχειρήσεις βρίσκουν προσωπικό.

Γι’ αυτό και έχουμε πάει σε 18 πόλεις τα τελευταία 3,5 χρόνια, με την ανταπόκριση του κόσμου να είναι εντυπωσιακή. Έχει καταστεί πλέον ένας θεσμός που είναι “γιορτή” της αγοράς εργασίας, διότι δουλειά της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι να βοηθάει τους ανέργους να βρίσκουν δουλειά».

Στήριξη των ανέργων και της νεανικής επιχειρηματικότητας

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε κατάστημα εστίασης στο Περιστέρι, που δημιουργήθηκε με επιχορήγηση από τη ΔΥΠΑ, μέσω του προγράμματος που απευθύνεται σε άνεργους νέους 18-29 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, καθώς αντιστοιχούν στο 60% των δικαιούχων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τα δύο αδέλφια που κατάρτισαν επιχειρηματικό σχέδιο, έλαβαν τη χρηματοδότηση, κατάφεραν από άνεργοι να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση και πλέον να δημιουργούν θέσεις εργασίας.

«Έχεις κάνει μια καταπληκτική επιχείρηση, επιδοτούμενη από τη ΔΥΠΑ, με πρόγραμμα το οποίο το σχεδιάσαμε για να στηρίζει άνεργους, κυρίως νέες γυναίκες, και τώρα από άνεργη έγινες εργοδότρια. Και με εξαιρετικό καφέ, το συνιστώ», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στη μία εκ των δύο ιδιοκτητών του καταστήματος.

