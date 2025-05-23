«Ουδεμία προσπάθεια εξαπάτησης ή απόκρυψης των δηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη στον ΟΗΕ έγινε από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρά τους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του», όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο, οι ισχυρισμοί αυτοί ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς αυτούσιο το περιεχόμενο των δηλώσεων του Υπουργού είναι διαθέσιμο και απολύτως προσβάσιμο τόσο στη συνδρομητική υπηρεσία του ΑΠΕ-ΜΠΕ όσο και στην ελεύθερη σελίδα του:

80 κράτη-μέλη του ΟΗΕ στήριξαν την ελληνική πρωτοβουλία για την προστασία των αμάχων στις ένοπλες συγκρούσεις

ΟΗΕ: Κοινή Δήλωση Ελλάδας, Δανίας, Ν. Κορέας, Παναμά, Σιέρρα Λεόνε, Γαλλίας, Σλοβενίας, Γουιάνας και Ην. Βασιλείου για το κλίμα, την ειρήνη και την ασφάλεια και την προστασία των αμάχων



Γ. Γεραπετρίτης: Πρωτοβουλία της ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την προστασία των αμάχων σε καθεστώς πολέμου



Γ.Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την “Προστασία των Αμάχων”: «Ο πόλεμος, η βία και η προπαγάνδα δεν πρέπει ποτέ να στερούν από ένα παιδί το δικαίωμα να μεγαλώσει"

Προφανώς, κανένα βίντεο με δηλώσεις on camera, είτε αυτό αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είτε τον Πρωθυπουργό είτε τους πολιτικούς αρχηγούς είτε τους υπουργούς, δεν δημοσιεύεται αυτούσιο. Τούτο αποτελεί βασικό δημοσιογραφικό κανόνα που αφορά την τηλεόραση, το ΑΠΕ-ΜΠΕ ή οποιοδήποτε άλλο μέσο αναμεταδίδει τηλεοπτικό υλικό. Το συγκεκριμένο βίντεο με τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη ήταν αμοντάριστο πάνω από 7 λεπτά και επελέγησαν προς αναμετάδοση περίπου 4 λεπτά, από τα οποία προκύπτει ξεκάθαρα το νόημα των δηλώσεων του Υπουργού για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Δεν έχει σχέση λοιπόν με «κουκούλωμα» ή «παραποίηση» των δηλώσεων, όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του.

Η προσπάθεια κάποιων να εμφανίσουν λοιπόν την εικόνα ότι το ΑΠΕ-ΜΠΕ κρύβει κάτι ή υπονομεύει την αλήθεια είναι απαράδεκτη. Δεν προσβάλλει μόνο το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αλλά πρωτίστως τη δουλειά και την επαγγελματική αξιοπρέπεια δεκάδων δημοσιογράφων που εργάζονται σκληρά σε αυτό καθημερινά, προκειμένου όλα τα Μέσα Ενημέρωσης να έχουν πρόσβαση σε όσο το δυνατόν πληρέστερο δημοσιογραφικό υλικό.

Στην προκειμένη περίπτωση, μία είναι η αλήθεια: το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν έκανε και δεν θα κάνει ποτέ προσπάθεια παραποίησης δηλώσεων ή να κρύψει κάτι από αυτές. Οτιδήποτε άλλο, πολύ περισσότερο οποιαδήποτε υπόδειξη προς τους δημοσιογράφους του ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν συνάδει με την ελευθερία του Τύπου, για την οποία, ως φαίνεται, όψιμα κάποιοι ενδιαφέρονται.

ΣΥΡΙΖΑ: Αδίστακτη κυβερνητική μονταζιέρα

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου γινόταν λόγος για «αδίστακτη κυβερνητική μονταζιέρα, μετά τα Τέμπη και για τη Γάζα».

«Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μόνταρε τις δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στα Ηνωμένα Έθνη απαλείφοντας την αναφορά του «στην ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα» προκειμένου αυτή να μην υπάρχει καταγεγραμμένη στο αναρτημένο βίντεο στο κανάλι του Υoutube στο Πρακτορείο.

Τόση επιμέλεια από την υπαγόμενη μετά το 2019 στο πρωθυπουργικό γραφείο υπηρεσία, μη τυχόν και χαλάσει η γραμμή της ένοχης σιωπής μπροστά στη γενοκτονία. Ντροπή»

