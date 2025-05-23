Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μήνυμα που στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση είναι πως θέλουμε κάθαρση

Με απόλυτη σαφήνεια ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στα “parapolitika 90,1”, ξεκαθάρισε τη βούληση της κυβέρνησης και του ίδιου, για πλήρη κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιό του, η βασική εντολή που έλαβε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν η εξυγίανση του Οργανισμού.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει ήδη ζητήσει την απομάκρυνση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ άφησε αιχμές για τη στάση του κ. Σαλάτα, λέγοντας: «Ο σημερινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απευθύνθηκε με έναν τρόπο που δεν προσιδιάζει στη λογική της συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απευθύνθηκε με λάθος τρόπο».

Επισήμανε, όμως, ότι η «διαφωνία (σ.σ. με τον κ. Σαλάτα) αφορά στον τρόπο που διαχειρίστηκε την κόντρα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι στο θέμα του ελέγχου που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Ακόμη και αυτό είναι ένας λόγος που, νομίζω δεν μας επιτρέπει να αφήνουμε κανένα περιθώριο να εκπέμπονται λάθος μηνύματα».

Προσέθεσε, πάντως, ότι η τοποθέτηση ενός δικαστικού στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε ως στόχο «να κάνουμε βήματα κάθαρσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ – και αυτά τα βήματα γίνονται». Επιπλέον, υπενθύμισε ότι από το Σεπτέμβριο του 2024, ο οργανισμός βρίσκεται σε επιτήρηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και έχει συμφωνηθεί ένα action plan, το οποίο έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «είμαστε αποφασισμένοι να καθαρίσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ», και ότι τα χρήματα που έχουν ληφθεί παρανόμως, θα επιστραφούν, όπως προβλέπει ο νόμος. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία του Οργανισμού, επισημαίνοντας πως διανέμει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, με τα 2,2 - 2,4 δισ. να πηγαίνουν σε 680.000 διαφορετικά ΑΦΜ: «καταλαβαίνει κανείς πόσο κρίσιμο είναι να μη διακοπεί η ροή των χρημάτων από την Ευρώπη για την ίδια τη συνέχεια του πρωτογενούς τομέα και για την κοινωνική συνοχή».

Ταυτόχρονα, ο Κώστας Τσιάρας παρουσίασε τα τρία βασικά βήματα μετασχηματισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία έχουν ήδη τεθεί υπόψιν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Το πληροφοριακό σύστημα να ανήκει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ολοκλήρωση των σχεδίων βόσκησης – με τον Υπουργό να αποκαλύπτει ότι «είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να συμπληρωθούν τα τεύχη δημοπράτησης» μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Η εντατικοποίηση των ελέγχων του Οργανισμού.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο να μη κινηθούμε στην κατεύθυνση του να υπάρξει απόλυτη κάθαρση. Είναι το βασικό πολιτικό μήνυμα», ενώ σημείωσε με έμφαση: «Το μήνυμα που στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση – και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – είναι ότι θέλουμε την κάθαρση και το αποδεικνύουμε με κάθε δυνατό τρόπο».

