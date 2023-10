«Εντυπωσιακά μηνύματα Ερντογάν στον Μητσοτάκη»: Βασικό θέμα στην Τουρκία η επικοινωνία των δύο ηγετών Πολιτική 08:52, 17.10.2023 linkedin

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν πρότεινε την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, με εγγυήτρια χώρα και την Τουρκία