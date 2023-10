Μαρινάκης: «Καμιά κρατική χρηματοδότηση δεν εξαρτάται από την κομματική προέλευση του δημάρχου ή του περιφερειάρχη» Πολιτική 22:45, 16.10.2023 linkedin

«Ο πρωθυπουργός έχει δώσει διαπιστευτήρια πλήρους συνεργασίας με τους αυτοδιοικητικούς» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος