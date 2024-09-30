Τουρκία: «Συμμαχία του κακού» για τα τουρκικά F-35»

Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Για «συμμαχία του κακού» ώστε η Τουρκία να μην αποκτήσει υπερσύγχρονα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35, κάνει λόγο σε σημερινό (Δευτέρα) της πρωτοσέλιδο δημοσίευμα η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Milliyet. «Η Ελλάδα σχεδιάζει να πάρει τα F-35 για να αποκτήσει αεροπορική υπεροχή» αναφέρεται στο δημοσίευμα, τη στιγμή που η χώρα μας διαθέτει ήδη αναβαθμισμένα μαχητικά F-16 και Rafale.

«Τώρα Αθήνα και Γκιουλενιστές ξεκίνησαν προπαγάνδα εναντίον της Τουρκίας για να μην πάρει τα F-35» υποστηρίζεται.

O Φιντάν δεν διάψευσε τα σενάρια για τους S-400

Από πλευράς του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν απαντώντας σε σχετική ερώτηση δεν διάψευσε τα σενάρια περί αποθήκευσης των αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων S-400 ώστε να αποκτηθούν τα μαχητικά F-35. Δήλωσε ότι «πρέπει να αρθούν οι κυρώσεις των ΗΠΑ στην Τουρκία».



«Για τις κυρώσεις CAATSA (ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ, ο οποίος αποσκοπεί στην αυστηρότερη επιβολή κυρώσεων εναντίον του Ιράν, της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας) και τη διαδικασία των F-35, αναμένονται συγκεκριμένα βήματα στο εγγύς μέλλον; Υπήρξαν ισχυρισμοί ότι η αμερικανική πλευρά έχει κάνει απαράδεκτες προσφορές (αποθήκευση) σχετικά με τα S-400. Είναι αλήθεια;» ήταν η δημοσιογραφική ερώτηση.

«Όπως το είπατε ο ίδιος, αυτά είναι ισχυρισμοί… Καθορίζουμε τη θέση μας για τα θέματα-πλαίσιο, ειδικά για το κρίσιμο περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων, αλλά εκτός από αυτό, έχουμε μια μεθοδική στάση να μην αποκαλύπτουμε πάρα πολλά για τις θέσεις μας για το τι θα κάνουμε, πότε και πώς θα το κάνουμε μέχρι φτάνουμε στον τελικό μας στόχο. Υπάρχει μια αρχή εδώ στην οποία πάντα εμμένουμε. Το θέμα CAATSA ήταν ένα από τα ζητήματα που έπληξαν τις συμμαχικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ. Πρέπει να βγούμε από αυτό» απάντησε ο Χακάν Φιντάν.

«Ο Δένδιας άναψε το φυτίλι»

«Ο Δένδιας άνοιξε το θέμα της υφαλοκρηπίδας και των χωρικών υδάτων που συζητείται στις δυο ακτές του Αιγαίο και δήλωσε πως όλα τα νησιά του Αιγαίου έχουν δικαίωμα χωρικών υδάτων 12 μιλίων» αναφέρει στο μεταξύ το δίκτυο TELE1 σε ρεπορτάζ του.

«Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νικος Δένδιας με αυτή τη δήλωση του άναψε το φυτίλι της συζήτησης. Τώρα και πάλι είναι στην επικαιρότητα τα χωρικά ύδατα, η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ στην περιοχή του Αιγαίου που οι ακτές και τα νησιά είναι μπλεγμένα μεταξύ τους. Τώρα θα συζητηθούν τα χωρικά ύδατα και η υφαλοκρηπίδα των Δωδεκανήσων τα οποία η Ελλάδα τα έχει στρατιωτικοποιήσει παράνομα» αναφέρθηκε.

«Τι ωραία που τα λέει! Μάς λέει ‘’στα ανοιχτά της Αλικαρνασσού έχουμε νησί, θα επεκτείνουμε στα 12 μίλια’’. Ε, αν θέλεις έλα να σου δώσουμε και την Αλικαρνασσό!’’» σχολίασε ο παρουσιαστής του τουρκικού καναλιού.

Ενόχληση της Άγκυρας για την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

Στο μεταξύ, ως «σοβαρό λάθος» χαρακτηρίζει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών την επέκταση της άρσης του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο.

«Ανακοινώθηκε ότι οι ΗΠΑ θα επεκτείνουν εκ νέου την απόφαση που λήφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 για άρση του εμπάργκο όπλων κατά της ‘’ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Κύπρου’’, (κυπριακή Δημοκρατία) η οποία επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του το 2022 και το επέκτεινε το 2023, για ένα χρόνο από την 1η Οκτωβρίου 2024. Συμφωνούμε με τις απόψεις που καταγράφονται στη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’ (ΤΔΒΚ) για το θέμα αυτό. Αυτό το σοβαρό λάθος θα αυξήσει τον εξοπλισμό στο νησί και θα βλάψει τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή» ισχυρίζεται το τουρκικό ΥΠΕΞ.



«Πιστεύουμε ενόψει των αυξανόμενων εξοπλιστικών δραστηριοτήτων της ‘’ελληνοκυπριακής διοίκηση Νότιας Κύπρου’’ (Κυπριακή Δημοκρατία), η ᾽᾽ΤΔΒΚ᾽᾽ θα λάβει κάθε είδους μέτρα για να αυξήσει τις αμυντικές και αποτρεπτικές της ικανότητες» δηλώνει δε.

Στο σημερινό της πρωτοσέλιδο, η εφημερίδα Turkiye υποστηρίζει από πλευράς της ότι «Ισραήλ και ΗΠΑ εφαρμόζουν σχέδιο κατοχής της Κύπρου, στέλνουν αεροσκάφη, όπλα και υποβρύχια».

