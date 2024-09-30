Της Πηνελόπης Γκάλιου

Η κλιμακούμενη αύξηση των κρουσμάτων βίας και εγκληματικότητας των ανηλίκων, που τείνουν να γίνουν ημερήσια διάταξη στα σχολεία και τις γειτονιές της χώρας, χτυπούν το καμπανάκι κινδύνου στην κυβέρνηση – όπως στο σύνολο της κοινωνίας που τα παρακολουθεί ανήσυχη όλα- ωθώντας το Μέγαρο Μαξίμου να λάβει άμεσα και δραστικά μέτρα για την πάταξή τους.

Αποφασισμένη να δράσει αποτελεσματικά, η κυβέρνηση προχωρά σε δέσμη μέτρων και νομοθετικών πρωτοβουλιών, προκειμένου να αντιμετωπίσει και να βάλει φρένο στην έξαρση του φαινομένου , τα οποία θα παρουσιαστούν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει το πρωί (11.00 π.μ.) από τον Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτης, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα αναμένεται να αναπτυχθούν σε δύο πυλώνες: αυτά που αφορούν τους γονείς των ανηλίκων αλλά και αυτά που αφορούν τα ίδια τα παιδιά που προβαίνουν σε αξιόποινες πράξεις.

Ειδικότερα, θεωρείται δεομένη η αυστηροποίηση των ποινών για την ποινική ευθύνη των γονιών των παιδιών που εμπλέκονται ως θύτες σε περιστατικά βίας, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Αυστηροποίηση των ποινών

Η κυβέρνηση φέρεται να προσανατολίζεται στην αυστηροποίηση και αύξηση των ποινών που ισχύουν σήμερα, όπως αυτή της μετατρέψιμης φυλάκισης έως 1 έτος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο παράλληλης επιβολής και τσουχτερών χρηματικών προστίμων για συγκεκριμένα αδικήματα.

Σε ότι αφορά τους ανήλικους δράστες, τέτοιων πράξεων, σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται η μείωση του ηλικιακού ορίου ποινικής ευθύνης από τα 15 χρόνια στα 14, ενώ μελετώνται και μέτρα αναμορφωτικού χαρακτήρα για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας, 12-15 ετών, για τα οποία σήμερα προβλέπονται μόνο επιπλήξεις και καθεστώς εποπτείας γονέων.

Υπό συζήτηση φαίνεται να είναι επίσης το ενδεχόμενο για επέκταση των αδικημάτων που δύναται να οδηγούν εφήβους 16-18 ετών σε φυλάκιση ή προσωρινή κράτηση. Μέτρο για το οποίο υπάρχουν σχετικές εισηγήσεις και εξετάζεται.

Το στίγμα των προθέσεών τους έχουν δώσει ήδη, οι συναρμόδιοι Υπουργοί, με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να δηλώνει πως “όταν κάποιος παραμελεί με τρόπο επιδεικτικά ακραίο τη φροντίδα ενός παιδιού, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν συνέπειες”. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι προθέσεις του Υπουργού Δικαιοσύνς ο οποίος τόνισε πως “υπάρχει μια ποινική αντιμετώπιση για τους γονείς που παραμελούν την επιμέλεια στα παιδιά τους, η οποία δεν είναι ανάλογη με το δυσάρεστο αποτέλεσμα που επέρχεται. Και εκεί θα παρέμβουμε” σημείωσε ο Γιώργος Φλωρίδης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να κλείσουν «ρωγμές» στο ποινικό σύστημα για την παραβατικότητα των ανηλίκων.

Παράλληλα, για την προστασία των θυμάτων της εγκληματικότητας των ανηλίκων, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη “saveYOUTH”, το αντίστοιχο δηλαδή, panic button, που χρησιμοποιούν κακοποιημένες γυναίκες, να χρησιμοποιείται και για την προστασία ανηλίκων.

Στη φάση της πιλοτικής εφαρμογής, το “saveYOUTH” θα απευθύνεται σε παιδιά 12 έως 18 ετών διαχωρισμένα σε τρεις κατηγορίες, 12 έως 15, 15 έως18 και 18 ετών, τα οποία θα εγκαταστήσουν την εφαρμογή στο κινητό τους και εφόσον βρίσκονται σε κίνδυνο θα μπορούν να ζητούν την επέμβαση της αστυνομίας, που θα τους εντοπίζει μέσω συστημάτων γεω-εντοπισμού. Η εφαρμογή θα είναι επίσης διαθέσιμη σε γονείς, προπονητές, εκπαιδευτικούς και άλλα άτομα που έρχονται καθημερινά σε επαφή με ανηλίκους.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναμένεται να αξιοποιήσει ακόμη τις νέες τεχνολογίες για την ενίσχυση του πληροφοριακού δικτύου της ΕΛ.ΑΣ, ώστε να παρακολουθούνται υπό συγκεκριμένα δεδομένα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προπαρασκευαστικές συζητήσεις παραβατικών συμπεριφορών, ώστε να καταστεί ταχύτερη η επέμβασή τους και η αποτροπή φαινομένων βίας.

Παράλληλα, ενίσχυση αναμένεται και στις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ που είναι αρμόδιες για την προστασία ανηλίκων, αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω καθώς δρομολογείται, μεταξύ άλλων, στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων να προστεθεί σύντομα Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Καινοτόμων Δράσεων, όπως και η δημιουργία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης για τα περιστατικά βίας ανηλίκων.

Στο μέτωπο της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας των ανηλίκων, θα συνδράμουν και άλλες παρεμβάσεις από αρμόδιους φορείς, που στόχο θα έχουν την πρόληψη του φαινομένου, πριν αυτό συνεχίσει να εκδηλώνεται με συγκεκριμένα περιστατικά βίας και φτάσει να ανιτμετωπίζεται ποινικά. Στο πλαίσιο αυτό η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Σοφία Ζαχαράκη, περιέγραψε πως εκτός από την αυστηροποίηση των ποινών είτε για τους γονείς είτε για τους ανήλικους δράστες, εξετάζεται να υπάρξει και ενίσχυσης της κοινωνικής στήριξης με την αύξηση των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, ενώ το Υπουργείο θα προωθήσει τη συμβουλευτική γονέων σε επίπεδο Δήμων.



Οι προσλήψεις του 2025

Στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου είναι προγραμματισμένες και οι προσλήψεις στο δημόσιο για το 2025 για τις οποίες θα γίνει σχετική εισήγηση από τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο. Οι προσλήψεις οι οποίες θα είναι λίγο πάνω από 19.000, έχουν προγραμματιστεί στη βάση του κανόνα “1 προς 1” και η κατανομή θα γίνει βάσει των αναγκών, των προβλημάτων και των δυνατοτήτων που υπάρχουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες τη “μερίδα του λέοντος” θα έχει το ΕΣΥ, όπου οι προσλήψεις που θα ανακοινωθούν αναμένεται να είναι 4.000.

Ενίσχυση αναμένεται και στην Εθνική Άμυνα με 2.000 προσλήψεις ΕΠΟΠ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για την αύξηση των δασοκομάντο.

Η επιθεώρηση Εργασίας επίσης αναμένεται να ενισχυθεί με περίπου 60 άτομα αλλά και στην ΑΑΔΕ με 550.

Υπενθυμίζεται πως ήδη το καλοκαίρι είχαν ανακοινωθεί 10.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικά, τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού-Διαρθρωτικού Σχεδίου,

Παρουσίαση από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Χρίστο Δήμα των φορολογικών ρυθμίσεων για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τα αγροτικά δάνεια,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εγκληματικότητας,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ερανιστικών νομοσχεδίων των Υπουργείων τους,

Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για τα προσχέδια δράσης των Υπουργείων για το 2025,

Εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων 2025.

