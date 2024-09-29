Των πρωτοβουλιών του και των κινήσεών του για να παραμείνει το κόμμα ενωμένο, υπεραμύνθηκε Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και εκ νέου διεκδικητής της αρχηγίας του κόμματος, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στα Χανιά το μεσημέρι.



Στην ομιλία του παραβρέθηκαν στελέχη και φίλοι του κόμματος, παρά τις άδικες πολλές φορές, όπως υποστήριξε, κριτικές που δέχτηκε από το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. «Έκανα ό,τι περνούσε από τα χέρια μου να είμαστε ενωμένοι, ακόμη και όταν έβλεπα συμπεριφορές να μπαίνουν εμπόδιο στη συλλογική προσπάθεια» σημείωσε. Ο κ. Ανδρουλάκης, τοποθέτησε την πολιτική του σε τρεις άξονες - Ενότητα, Ανανέωση, Πολιτική Αυτονομία - και χαρακτήρισε την ανανέωση που ακολούθησε στο κόμμα και στα ψηφοδέλτια, ως επιτυχημένη. «Χρειαζόμασταν ανανέωση, το πετύχαμε διότι ήμασταν πολύ χαμηλά στις νεότερες γενιές. Ανανέωση για να σταθούμε ισότιμα σε όλες τις γενιές. Το ΠΑΣΟΚ πια μπορεί να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία και πολιτική αυτονομία, που σημαίνει γκρεμίζω τις γέφυρες από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ».

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους, είπε πως το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να το ρωτάνε, όχι με ποιον θα πάει σήμερα, αλλά πότε θα κυβερνήσει, και είναι επιτυχία του απλού κόσμου «που κράτησε ζωντανή την παράταξη στα δύσκολα, διότι οι άνθρωποι είχαν ιστορικές μνήμες για τα καλά χρόνια του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούσαν να διανοηθούν ένα πολιτικό σύστημα χωρίς ΠΑΣΟΚ. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, ο σκληρός πυρήνας που κράτησε ζωντανό, όρθιο το όνειρο, για να επανέλθουμε ως ισχυρός πόλος στο πολιτικό σκηνικό». Κάλεσε μάλιστα όλους, μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ, στις 6 και 13 Οκτωβρίου, να ανανεώσουν τη σχέση εμπιστοσύνης που υπογράφτηκε μαζί του το 2021, διότι όπως εξήγησε, «με τον αγώνα μας τα δύσκολα είναι πίσω, και τα καλύτερα μπροστά. Και αυτό δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ αλλά αφορά την πατρίδα και το λαό μας». Ανέφερε ακόμη, πως αν όλα όσα είπε - και αφορούν στο πρόγραμμα, τις θέσεις και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει - γίνουν κυβερνητικό πρόγραμμα, «θα μειωθούν οι ανισότητες, θα έχουμε σοβαρό σύστημα παιδείας και υγείας, λιγότερη ακρίβεια, καλύτερες θέσεις εργασίες, καλύτερη ανταγωνιστική οικονομία και επιτέλους μία ποιοτική δημοκρατία για όλους τους Έλληνες. Θα έχουμε υψηλό βιωτικό επίπεδο στα πρότυπα της Ευρώπης για το λαό μας και λύση του δημογραφικού». Αυτοί άλλωστε είναι και οι δύο μεγάλοι Εθνικοί στόχοι που έχει ο ίδιος βάλει και με αυτούς θα πάει στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει την πρωθυπουργία, όπως άλλωστε επισήμανε.

Αναφέρθηκε επίσης στην επιτυχία του κόμματος, αποτέλεσμα της στρατηγικής που κράτησε για την αυτοδιοίκηση, χωρίς να διχάσουμε τις κοινωνίες στο δεύτερο γύρο, «Έχουμε 18 πρόσωπα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, δήμαρχοι, κερδισμένοι στους τρεις μεγάλους δήμους της χώρας και με δύο Περιφέρειες. Η πορεία που χαράξαμε για την ανανέωση, την ενότητα, ήταν προδιαγεγραμμένη. Σήμερα στη Βουλή και στα μμε, υπάρχουν φρέσκα νέα πρόσωπα σε κάθε τομέα. Αυτό αποτυπώνεται, ότι από το 3,5% στις ηλικίες 18 - 24 σήμερα είμαστε 12%. Μετά από 15 χρόνια, το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα στο κέντρο, περνώντας 10 μονάδες τη Νέα Δημοκρατία και έχει πράσινο στο χάρτη του, όταν κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης στον πολιτικό χάρτη δεν έχει το χρώμα του».

Επιχειρηματολόγησε για την επιτυχή έκβαση των επιλογών του, καυτηριάζοντας τη στάση του πρωθυπουργού: «Ο κύριος Μητσοτάκης, μπροστά στο να κρατήσει την καρέκλα του, δεν έχει κανέναν αξιακό και ηθικό φραγμό - και στο ερώτημα ποιος τελικά μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, αυτός που μέχρι σήμερα είναι ο μόνος που τον έχει οδηγήσει σε ήττες, είναι το ΠΑΣΟΚ και η δημοκρατική παράταξη».



Τόνισε πως σε όλα όσα καταθέτει το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει αντίλογος και διαφωνίες, «απλά η κυβέρνηση δεν θέλει να τα εφαρμόσει, διότι δεν θέλει να συγκρουστεί με τα 4 μεγάλα ολιγοπώλια, δηλαδή την ενέργεια, τα τρόφιμα, την υγεία και τις τράπεζες και πλέον και τις μεταφορές». Προέβαλε το άρνησή του να δεχθεί τον «αφελληνισμό» της οικονομίας μέσω της golden visa: «Να δώσουν οι ξένοι, ποσό σε επένδυση του πρωτογενή τομέα, της μεταποίησης, της έρευνας, του τουρισμού. Όχι να ξεπουλάμε την περιουσία μας τα σπίτια μας, για να παίρνουν κάποιοι golden viza». Υπεραμύνθηκε επίσης του τουρισμού με κανόνες, όπως επίσης για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα, της μεταποίησης, της βιοτεχνίας, μιλώντας και για ειδικά σχέδια με όρους σύνδεσης σε μικρά πάρκα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε νησιά, αλλά και για συνεταιρισμούς, αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποίηση. «Αν όλοι, συνεταιρισμοί και δήμοι είχαν τη δική τους ενέργεια θα κέρδιζαν χαμηλό κόστος παραγωγής και χαμηλό κόστος ζωής» σημείωσε μεταξύ άλλων.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε επίσης στην κριτική που δέχεται, επισημαίνοντας ότι «δεν έχω το αλάθητο του Πάπα, κάναμε λάθη, αλλά δεν μπορώ να ακούω θεωρίες χωρίς σχέδιο». Στο σημείο αυτό καταδίκασε τόσο την τακτική ορισμένων στελεχών του κόμματος, όσο και της κυβέρνησης, που δεν έχουν σχέδιο για το αύριο, όπως είπε, αλλά μόνο ευχολόγια. «Τα λόγια είναι εύκολα, όταν ειδικά αμπαλάρωνται από τα συμφέροντα των media, που εμφανίζουν ό,τι θέλουν να εμφανίσουν και όπως θέλουν, διότι πολύ απλά ωφελημένος είναι ο κύριος Μητσοτάκης» σημείωσε χαρακτηριστικά, φέρνοντας ως παράδειγμα το βράδυ των ευρωπαϊκών εκλογών: Εκεί «για πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία χάνει 13 μονάδες, μετά από πολλά χρόνια συνεχίζει η καθοδική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και το ίδιο βράδυ ξεσηκώθηκαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ κι έθεσαν θέμα ηγεσίας. Εγώ την κάνω την αυτοκριτική μου, οι άλλοι την κάνουν την αυτοκριτική τους; - και μιλώ για όλα τα στελέχη, για το από πού ξεκινήσαμε και πού είμαστε σήμερα. Διότι δεν είμαι πρόεδρος 4 ή 14 χρόνια αλλά σε δυόμιση χρόνια το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε με αξιοπρέπεια, ελπίδα και προοπτική και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμάει κανείς».

Τέλος, μιλώντας για τους θεσμούς, είπε ότι πρόκειται για κουβέντα που ανοίχτηκε με βίαιο τρόπο στην Ελλάδα, είναι αποκαλυπτική σύμφωνα και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ προτείνει για την αλλαγή του Συντάγματος «να αλλάξει ο τρόπος της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης: Δεν μπορεί ένα κόμμα να διορίζει την ηγεσία της Δικαιοσύνης, πρέπει να υπάρξουν θεσμικά αντίβαρα και στην επιλογή της Δικαιοσύνης όπως επίσης και στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Μπορούμε με ενότητα, σοβαρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια, να πάμε ακόμα πιο μπροστά, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Κλείνοντας δε, την ομιλία του, έκανε αναφορά σε ένα κόμμα ελεύθερο, με ανοιχτές διαδικασίες, χωρίς φιλίες που θα προκρίνονται λόγω σχέσεων με την ηγεσία, τιμώντας τα μέλη του και τα 89 νέα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, που μετά από χρόνια ανοίχτηκαν στη χώρα, με την ενίσχυση των απλών μελών.

Πηγή: skai.gr

