Δένδιας: Όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου έχουν δικαίωμα σε χωρικά ύδατα έως 12 μίλια

Στις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν στη Λέρο για την 81η επέτειο από τη βύθιση του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα» από γερμανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του κυβερνήτη Πλωτάρχη Γεώργιου Μπλέσσα και άλλων 69 μελών του πληρώματος, παρέστη σήμερα, Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Ο Νίκος Δένδιας, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στο δικαίωμα όλων των νησιών στα Δωδεκάνησα, να έχουν ΑΟΖ και χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, «όπως ακριβώς προβλέπει η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας», τονίζοντας χαρακτηριστικά.

Τον υπουργό συνόδευσαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Ο κ. Δένδιας παρακολούθησε τη Δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου, στο Λακκί της Λέρου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παϊσίου, συλλειτουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Στρατονικείας Στεφάνου, του εφημερίου του Πολεμικού Ναυτικού Αρχιμανδρίτου και Συνταγματάρχη Θρησκευτικού πατέρα Αλεξίου Ιστρατόγλου και του ιερού κλήρου της νήσου.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων.

Παρόντες ήταν επίσης οι βουλευτές Δωδεκανήσων Ιωάννης Παππάς, Εμμανουήλ Κόνσολας, Βασίλειος-Νικόλαος Υψηλάντης, ο διοικητής Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (Δ/ΔΔΜΝ) αντιναύαρχος Παναγιώτης Δημητρόγλου ΠΝ ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΝ, ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσων Ευστράτιος Χρήστου, ο δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωττάκης, ο διοικητής της ΑΣΔΕΝ αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο Διοικητής της 80 ΑΔΤΕ Ταξίαρχος Παύλος Ανδρικόπουλος, ο Λιμενάρχης Λέρου αντιπλοίαρχος ΛΣ Χρήστος Ανδριανής, ο Ακόλουθος 'Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου πλοίαρχος Samuel James Law, συγγενείς και εκπρόσωποι πεσόντων και επιζώντων του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα» και του βρετανικού "Intrepid", εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας, φορέων και συλλόγων, εκπαιδευτικοί, καθώς και αντιπροσωπείες σχολείων και συλλόγων.

«Κάθε απώλεια αποκτά έννοια όταν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και σε μια πορεία, ώστε να αποτελεί στοιχείο μνήμης για τις επόμενες γενεές. Για τις επόμενες γενεές του Πολεμικού Ναυτικού. Για τις επόμενες γενεές του Ελληνικού λαού» τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Ζούμε», επισήμανε, «μια περίοδο ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων. Η γεωστρατηγική σημασία των νησιών της Δωδεκάνησου, του Αρχιπελάγους, είναι νομίζω προφανής σε όλους. Η εγγύτητά στα ελληνοτουρκικά σύνορα, που δεν θα κουραστώ να θυμίζω, αποτελούν και τα ευρωπαϊκά σύνορα, είναι το κρίσιμο στοιχείο σε αυτήν την περίπτωση».

«Η Λέρος και όλα - επαναλαμβάνω όλα - τα νησιά της Δωδεκανήσου έχουν δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα, έχουν δικαίωμα σε Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και έχουν δικαίωμα σε χωρικά ύδατα έως 12 μίλια, όπως ακριβώς προβλέπει η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία αποτελεί και εθιμικό Δίκαιο και δεσμεύει τους πάντες, δηλαδή και όσους και όσες χώρες δεν την έχουν υπογράψει» ξεκαθάρισε.

«Η Ελληνική Πολιτεία δεν είναι σήμερα εδώ όμως μόνο για να αποτίσει τον δέοντα φόρο τιμής. Είναι και για να υποδηλώσει ότι οι Ένοπλές Δυνάμεις παραμένουν αρωγός στη κοινωνία της Λέρου και στους κατοίκους των Δωδεκανήσων και εν ειρήνη. Σε όλες τις δυσχερείς καταστάσεις που ίσως κληθούν να αντιμετωπίσουν. Είναι καθήκον των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και μεγάλη τους προτεραιότητα να στηρίζουν τις κοινωνίες στις ακριτικές μας περιοχές» υπογράμμισε.

«Είμαστε», ανέφερε, «όλοι εδώ δέσμιοι της συνταγματικής υποχρέωσης για να διατηρήσουμε ένα ισχυρό, ελεύθερο και ασφαλές Έθνος, μια ασφαλή, ελεύθερη και ανεξάρτητη πατρίδα».

Μετά την τελετή, ο κ. Δένδιας επιβιβάστηκε επί της κανονιοφόρου «Αήττητος» και μετέβη στο σημείο που βυθίστηκε το αντιτορπιλικό με το ηρωϊκό πλήρωμά του στις 26 Σεπτεμβρίου 1943, όπου έρριψε δάφνινο στεφάνι. Η επίσκεψη στη Λέρο ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στη Λέσχη Εθνοφυλακής Λέρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

