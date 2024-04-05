Συνεχίζει να τηρεί σκληρή η Άγκυρα όσον αφορά το Κυπριακό, ενώ επιμένει και στην εθνικιστική ρητορική της περί «Γαλάζιας Πατρίδας».

«Υποστηρίζουμε τα νόμιμα συμφέροντα των Κύπριων αδελφών μας υπό κάθε συνθήκη στην Κύπρο στο πλαίσιο των Συνθηκών Εγγυήσεων και Συμμαχίας, και τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι η επιβεβαίωση των κεκτημένων δικαιωμάτων τους που είναι η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς τους για εμάς είναι απαραίτητα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζεκί Οζτούρκ όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.



«Καλούμε τα μέρη να κινηθούν προς μια "λογική λύση" που να είναι σύμφωνη με την ιστορική και την τρέχουσα πραγματικότητα, αντί για παρωχημένες ιδέες και προκλητικές δηλώσεις» πρόσθεσε.



«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να εκπληρώνουν με επιτυχία όλα τα καθήκοντα που έχουν αναλάβει με αποφασιστικότητα και επιμονή στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, στην προστασία των συνόρων μας, στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Τουρκίας μας στη ''Γαλάζια Πατρίδα'' και την "Πατρίδα των Αιθέρων'' συμβάλλοντας στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα» ανέφερε ο Τούρκος αξιωματούχος.

