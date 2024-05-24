Του Αντώνη Αντζολέτου

Μετά τις ευρωεκλογές ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης θα ανοίξει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευθεί πως θα φέρει στη Βουλή την επιστολική ψήφο και για τις εθνικές εκλογές. Υπενθυμίζεται πως το ίδιο είχε προσπαθήσει να κάνει η πλειοψηφία τον Ιανουάριο όταν ψηφίστηκε η σχετική ρύθμιση για τις ευρωκάλπες. Η τροπολογία που επέκτεινε την επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές είχε οδηγήσει στην καταψήφιση του νομοσχεδίου από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Απαιτείται, σύμφωνα με το Σύνταγμα, αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών και ήταν η αφορμή για να προκληθούν εντάσεις. Υποστηρίχθηκε από τα δύο κόμματα πως η κίνηση του υπουργείου Εσωτερικών ήταν αιφνιδιαστική, δεν προηγήθηκε συζήτηση και ουσιαστικά ήρθε να «πυρπολήσει» το καλό κλίμα που είχε δημιουργηθεί με την επί της αρχής συναίνεση.

Με 158 «υπέρ», 135 «κατά» και 6 «παρών», είχε γίνει δεκτό το νομοσχέδιο για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και τα εθνικά δημοψηφίσματα. Το ψήφισε μόνο η συμπολίτευση και αυτό σημαίνει πως αν επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία να πετύχει συναίνεση για το συγκεκριμένο θέμα μετεκλογικά θα πρέπει να πάρει το "πράσινο φως" και από άλλες κοινοβουλευτικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την αριθμητική της Ολομέλειας της λείπουν 42 ψήφοι και χρειάζεται τη συνδρομή τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ και ενός ή δυο ακόμα κομμάτων.

Όπως όλα δείχνουν η κυβερνητική πρόταση θα αφορά μόνο τους απόδημους Έλληνες. Για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού θα πρέπει να προσπεραστεί συνταγματικό κώλυμα που φέρεται να υπάρχει και αφορά το γεγονός ότι η ψήφος εντός της επικράτειας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ετεροχρονισμένα. Διχογνωμία υπάρχει ήδη μεταξύ συνταγματολόγων. Εκτός και αν τη λύση δώσει η Συνταγματική αναθεώρηση με δεδομένο πως η αναθεωρητική διαδικασία μπορεί να εκκινήσει στη Βουλή σε περίπου ένα χρόνο.

Υπενθυμίζεται πως οι εγγεγραμμένοι για την επιστολική ψήφο ανήλθαν σε 202.556, εκ των οποίων 153.322 (75,7%) είναι κάτοικοι της επικράτειας και 49.234 (24,3%) Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό. Ο μεγαλύτερος αριθμός εγγραφών καταγράφτηκε στη Γερμανία (9.578), στο Ηνωμένο Βασίλειο (9.090), στις ΗΠΑ (3.857), το Βέλγιο (3.491), στην Ολλανδία (3.119) και στην Κύπρο (2.808). Στο υπουργείο Εσωτερικών υπάρχει αισιοδοξία πως η συντριπτική πλειοψηφία όσων αιτήθηκαν να ψηφίσουν επιστολικά θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

