Τουρκία: Επιχειρεί επίδειξη δύναμης βγάζοντας στόλο σε Μεσόγειο, Μαύρη Θάλασσα

Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη τουρκική αεροναυτική άσκηση με την επωνυμία «Γαλάζια Πατρίδα 2025» που αποκαλύπτει τις τουρκικές προθέσεις. Διεξάγεται σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Μαύρη θάλασσα με τη γείτονα να επιχειρεί επίδειξη δύναμης. «Θέλουμε να επεκτείνουμε τις δυνατότητές μας στη ‘’Γαλάζια Πατρίδα’’ και τις γύρω θάλασσες» δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας Ζεκί Ακτούρκ όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Σύμφωνα με την Άγκυρα «στην άσκηση συμμετέχουν 90 πλοία, 50 αεροσκάφη και 20.000 προσωπικό».



«Συνεχίζεται με επιτυχία η ταυτόχρονη ναυπήγηση 31 πλοίων στα ναυπηγεία της χώρας μας, προκειμένου να επεκτείνουμε τις δυνατότητες του ναυτικού μας, που κυματίζει την ένδοξη σημαία μας σε όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς του ενδιαφέροντος μας, καθώς και τη ‘’Γαλάζια Πατρίδα’’ μας και στις γύρω θάλασσες, σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά και για να κάνουμε το ναυτικό μας πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και ισχυρότερo συνεχίζεται με επιτυχία η ναυπήγηση 31 πλοίων στα ναυπηγεία της χώρας μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος αξιωματούχος.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η πρώτη συγκόλληση του ‘’Εθνικού μας Υποβρυχίου’’ (MİLDEN) έγινε στη Διοίκηση του Ναυπηγείου μας Gölcük και η πρώτη κοπή λαμαρίνας του καταδρομικού αντιαεροπορικής άμυνας ᾽᾽TF-2000´´ και του ´´Εθνικού Αεροπλανοφόρου´´ έγινε στο η Διοίκηση του Ναυπηγείου μας στην Κωνσταντινούπολη και η κατασκευή τους ξεκίνησε» πρόσθεσε ο Ακτούρκ.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 7-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek olan MAVİ VATAN-2025 Tatbikatı başladı.



MAVİ VATAN-2025 Tatbikatı Basın Brifingi 6 Ocak 2025 tarihinde Deniz Harp Merkezi Komutanlığı/Gölcük’te… pic.twitter.com/q1gV0Dg0Aa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2025



Πανηγυρισμοί για «το εθνικό αεροπλανοφόρο»

«Δυο μεγάλα σχέδια που ήταν στα όνειρα μας, τώρα γίνονται πραγματικότητα. Αναφερόμαστε στο καταδρομικό αντιαεροπορικής άμυνας TF-2000, όπως και στο πρώτο αεροπλανοφόρο της Τουρκίας. Ξεκίνησε η ναυπήγηση του πρώτου τουρκικού αεροπλανοφόρου καθώς έγινε η πρώτη κοπή λαμαρίνας» δηλώνει από πλευράς του σε... πανηγυρικούς τόνους το δίκτυο A Haber σε ρεπορτάζ του.

«Τον περασμένο Φεβρουάριο είχε γίνει η παρουσίαση του εθνικού αεροπλανοφόρου το οποίο σχεδιάστηκε για τη Γαλάζια Πατρίδα. Τώρα έγινε στο ναυπηγείο της Κωνσταντινούπολης έγινε η πρώτη κοπή της λαμαρίνας και του αεροπλανοφόρου αλλά και του καταδρομικού αντιαεροπορικής άμυνας και ξεκίνησε η ναυπήγηση τους. Το αεροπλανοφόρο θα είναι διπλάσιο σε μέγεθος σε σχέση με το TCG Anadolu. Θα έχει μήκος 285 μέτρων, πλάτος 72 μέτρων και επιχειρησιακή δυνατότητα 10.000 ναυτικών μιλίων» σημειώνεται.

«Στο πλοίο θα υπάρχουν δυο διάδρομοι. Στο πλοίο θα μπορούν να προσνηώνονται το μαχητικό 5ης γενιάς Kaan και το μη επανδρωμένο μαχητικό Kizilelma. Θα μπορεί να μεταφέρει 50 αεροσκάφη. Το καταδρομικό αντιαεροπορικής άμυνας TF-2000 θα έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύει 384 αντιαεροπορικούς πυραύλους».

«Μέχρι τη… Σομαλία»

«Θα συνεχίσουμε τις έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Μαύρη Θάλασσα, στη ‘’Γαλάζια Πατρίδα'’. Η Τουρκία έχει γίνει πλέον μια χώρα που αναζητά πετρέλαιο όχι μόνο στην Τουρκία, όχι μόνο στη '’Γαλάζια Πατρίδα', αλλά και στη Σομαλία» δήλωσε στο μεταξύ ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.



