Τούρκος υπουργός Ενέργειας: Δεν θα αφήσουμε ούτε ένα ανεξερεύνητο μέρος της Μεσογείου

Σε προκλητικές δηλώσεις προέβη την Τρίτη ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ στο Τακτικό Περιφερειακό Συνέδριο Τραπεζούντας του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKΡ).

«Είπαμε ότι η Τουρκία πρέπει να είναι μια χώρα που αναζητά, βρίσκει και παράγει το δικό της φυσικό αέριο και πετρέλαιο και όταν ξεκινήσαμε το 2016, είπαμε: 'Από εδώ και πέρα, με τα δικά μας πλοία, δεν θα αφήσουμε ούτε ένα ανεξερεύνητο μέρος στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τη 'Γαλάζια Πατρίδα’’. Πρώτα το Fatih, μετά το Yavuz, μετά το Kanuni, τα οποία, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ σχετικά με την Τραπεζούντα, και στη συνέχεια τα πλοία Abdülhamit Han προστέθηκαν στον στόλο μας. Σήμερα, δόξα τω Θεώ, η Τουρκία έχει γίνει μια από τις χώρες με τον πιο σύγχρονο ναυτικό στόλο στον κόσμο» ισχυρίστηκε ο Μπαϊρακτάρ όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

«Καταλαβαίνουμε ότι οι ξένοι ενοχλούνται, αλλά υπήρχαν και εκείνοι ανάμεσά μας που ενοχλήθηκαν. Όπως γνωρίζετε, τώρα λένε για τη ‘'Γαλάζια Πατρίδα'’: ‘'Ξεπεράστε το παραμύθι της 'Γαλάζιας Πατρίδας’’. Εμείς τους λέμε: ‘’Η 'Γαλάζια Πατρίδα' δεν είναι παραμύθι, η 'Γαλάζια Πατρίδα' είναι το έπος της τουρκικής ναυτιλίας, Θεού θέλοντος'’» επέμεινε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, αφήνοντας αιχμές για την αντιπολίτευση.

«Όλοι μας άφησαν μόνους μας στη Μεσόγειο. Είπαν, ''Δεν είμαστε σε αυτές τις έρευνες μαζί με την Τουρκία. Είναι η θαλάσσια δικαιοδοσία της Ελλάδας''. Είπαν το ένα και το άλλο, και μας άφησαν στην τύχη μας. Εμπιστευτήκαμε τους δικούς μας ανθρώπους, τους δικούς μας μηχανικούς, τους δικούς μας ναυτικούς και σε αυτή την πορεία, έχουμε κάνει 9 γεωτρήσεις σε βαθιά θάλασσα μόνο στη Μεσόγειο. Το 2020, κάναμε τη μεγαλύτερη ανακάλυψη φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα στην ιστορία της Τ/Δημοκρατίας. Ανακαλύψαμε 710 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στο κοίτασμα φυσικού αερίου Sakarya».



«Θα συνεχίσουμε τις έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Μαύρη Θάλασσα, στη 'Γαλάζια Πατρίδα'. Η Τουρκία έχει γίνει πλέον μια χώρα που αναζητά πετρέλαιο όχι μόνο στην Τουρκία, όχι μόνο στη '’Γαλάζια Πατρίδα’', αλλά και στη Σομαλία» δήλωσε δε.





