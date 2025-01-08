Με το όπλο «παρά πόδα» από το πολεμικό μουσείο

Του Αντώνη Αντζολέτου

Την τελευταία περίοδο, λόγω και των εορτών, τα πνεύματα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του Στέφανου Κασσελάκη δεν έχουν οξυνθεί. Αυτά τα «ήρεμα νερά» αναμένεται να αναταραχθούν σε επτά ημέρες όταν ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας θα παρουσιάσει από το Πολεμικό μουσείο το βιβλίο του με τίτλο «Δεύτερη Ευκαιρία». Πήρε μόλις ενάμιση μήνα στον πρώην αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αποτυπώσει μέσα σε 400 σελίδες την εμπειρία του από τη ζωή στην Κουμουνδούρου. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Στέφανος Κασσελάκης θα κάνει αναφορές σε μηνύματα που έχει στείλει ο ίδιος σε τότε συνεργάτες του, που την περίοδο της προεδρίας του τον στήριζαν και στη συνέχεια κινήθηκαν εναντίον του. Θα κληθούν ουσιαστικά αρκετά πρόσωπα από την Κουμουνδούρου να δώσουν εξηγήσεις για τη στάση τους. Ήδη οι τόνοι έχουν ανέβει με τον Παύλο Πολάκη σε μια πύρινη ανάρτησή του να σχολιάζει για το βιβλίο: «Απατεώνα, εξαφανίσου από τη χώρα».

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει νέο «πόλεμο» με τον πρώην κόμμα του. Αναμένεται μετά τις 16 του μήνα και την παρουσίαση στο Πολεμικό μουσείο να πραγματοποιήσει περιοδείες συνδυάζοντας τις πολιτικές θέσεις του Κινήματος Δημοκρατίας με την προώθηση της «Δεύτερης ευκαιρίας». Σύμφωνα με πληροφορίες θα βρεθεί με το βιβλίο του σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Λευκωσία. Ειδική αναφορά θα έχει στον Αλέξη Τσίπρα την περίοδο που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Από το περιβάλλον του τονίζουν πως η έκδοση του βιβλίου δεν έχει να κάνει με εκδίκηση. «Υπάρχει ένα μύθος για το ποιος είναι. Αλήθειες και ψέματα έχουν μπλεχθεί. Θα αναλύσει τι έκανε από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του», τόνιζαν χαρακτηριστικά. Η γραμμή από την Κουμουνδούρου είναι να μην ασχοληθούν με τα όσα αναφέρει στο βιβλίο, ωστόσο σε περίπτωση που γραφούν ανακρίβειες είναι πολύ πιθανό να απαντήσουν. Θα αποτυπωθούν λεπτομέρειες από τις θυελλώδεις συνεδριάσεις των οργάνων που οδήγησαν στις διασπάσεις; Ενδεχομένως ναι.

Στο τρίτο κεφάλαιο της έκδοσης θα περιγράφεται το όραμά του για την επόμενη ημέρα, ενώ τα δυο πρώτα θα αφορούν τη ζωή του, την πορεία του στις ΗΠΑ, την εργασία στην Goldman Sachs και τη θητεία του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ιανουάριος έτσι και αλλιώς θα είναι ένας κρίσιμος μήνας για το Κίνημα Δημοκρατίας με στελέχη να πιστεύουν πως η κοινοβουλευτική ομάδα θα συγκροτηθεί. Προς το παρών πέντε βουλευτές παραμένουν πιστοί έχοντας πυκνή δραστηριότητα. Αναζητούνται και ανεξάρτητοι εκτός ΣΥΡΙΖΑ για να συμπληρωθεί η δεκάδα, ενώ εξακολουθούν να υποστηρίζουν πως θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από την Κουμουνδούρου. Κινητικότητα έτσι και αλλιώς θα υπάρξει στην πορεία προς το συνέδριο - καταστατικό και ιδρυτικό - που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο δίμηνο. Θα οριστούν εκπρόσωποι τύπου μέχρι να συγκροτηθεί η τελική δομή του κόμματος. Διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά τόσο για το καταστατικό όσο και για τις θέσεις και το πρόγραμμα. Ο Στέφανος Κασσελάκης ψάχνει τη «δεύτερη ευκαιρία» του στο πολιτικό σύστημα της χώρας γνωρίζοντας ίσως πως τρίτη δεν μπορεί να υπάρξει.

