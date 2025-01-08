Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Κώστα Σημίτη, αύριο Πέμπτη 9 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών εν μέσω τετραήμερου εθνικού πένθους, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια και με δημόσια δαπάνη μετά απο απόφαση της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός αναμένεται να φτάσει στη Μητρόπολη Αθηνών μία ώρα πριν με την οικογένεια να μην επιθυμεί λαϊκό προσκύνημα.

Το πρωτόκολλο της νεκρώσιμης τελετής με τιμές εν ενεργεία πρωθυπουργού

Αγήματα από τα 3 σώματα του Στρατού και τρεις βολές από διμοιρία, ορίζει μεταξύ άλλων το πρωτόκολλο.

Τιμές προς το νεκρό αποδίδονται κατά την είσοδο και την έξοδο από το ναό που θα τελεστεί η νεκρώσιμος ακολουθία, και την άφιξη της πομπής στο κοιμητήριο.

Στην Μητρόπολη Αθηνών αναμένεται να υπάρχει διάταξη των υψηλών προσκεκλημένων από Ελλάδα και εξωτερικό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως την λίστα των προσωπικοτήτων απο το εξωτερικό που έχουν προσκληθεί στο τελευταία αντίο του Έλληνα Πρωθυπουργού διαχειρίζεται το υπουργείο εξωτερικών.

Στην πρώτη γραμμή θα αποχαιρετήσει τον άνθρωπο της ζωής της η Δάφνη Σημίτη με τις δύο κόρες τους Φιόνα και Μαριλένα και την εγγονή τους Γιολάντα.

Ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειο

Επικήδειο θα εκφωνήσουν η ΠτΔ Κ. Σακελλαροπούλου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην υπουργός και καθηγητής Τάσος Γιαννίτσης, οι καθηγητές Γιάννης Βούλγαρης και Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.

Πομπή- Διαδρομή

Οι τελικές λεπτομέρειες αναμένεται να κλειδώσουν σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10. Πάντως με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, μετά την ολοκλήρωση της τελετής στην Μητρόπολη Αθηνών η πομπή θα ακολουθήσει πεζή τη σορό του Κώστα Σημίτη στη διαδρομή από τη Μητρόπολη έως την τελευταία του κατοικία στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών.

Η πομπή θα διανύσει τη Μητροπόλεως θα περάσει από Μεγάλη Βρετανία, θα κάνει μια στάση στο δεύτερο σπίτι του Κώστα Σημίτη, στη Βουλή και στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα συνεχίσει στην οδό Αμαλίας και θα φτάσει στους Στύλους του Ολυμπίου Διός, μετά θα συνεχίσει προς την οδό Αναπαύσεως.

Μένει να αποφασιστεί στη σημερινή σύσκεψη αν θα προπορεύεται κιλλίβαντας ή νεκροφόρα, πάντως Ανώτατοι Αξιωματικοί θα αποδώσουν τιμές κρατώντας τις ακρες της σημαίας ή κορδέλες. Στην κορυφή θα βρίσκεται ο άνθρωπος που στάθηκε δίπλα στον Κώστα Σημίτη τα τελευταία 35 χρόνια ως ο διευθυντής ασφαλείας του ο κ. Θανάσης Φιλιππόπουλος, που αποχαιρέτησε τον Πρόεδρο με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



«Αυτό το ταξίδι επέλεξες να φύγεις χωρίς να με ρωτήσεις χωρίς να το έχεις προγραμματίσει, δεν το είχες κάνει ποτέ. Έτσι ξαφνικά… Δεν είπες ούτε γεια… Το απέραντο σύμπαν σε αγκαλιάζει, την απόφασή σου αυτή, εγώ είμαι πολύ μικρός να την κρίνω… Σ’ ευχαριστώ ΠΡΟΕΔΡΕ μου! ΑΘΑΝΑΤΟΣ 05/01/2025…», έγραψε ο κ. Φιλιππόπουλος σε ανάρτηση στο Facebook.

Με βάση το πρωτόκολλο της νεκρώσιμης τελετής με τιμές εν ενεργεία πρωθυπουργού, στο εσωτερικό του κοιμητηρίου παρατάσσεται διμοιρία η οποία βάλλει τρεις φορές με αβολίδοτα φυσίγγια κατά τον ενταφιασμό του νεκρού, ενώ η στρατιωτική μουσική παιανίζει το Εμβατήριο της Σημαίας.

Η τελευταία κατοικία

Η τελευταία κατοικία του Κώστα Σημίτη στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, θα είναι το μνήμα δίπλα στο σημείο που έχει ταφεί ο ιστορικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.