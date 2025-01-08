Τουρκία: Ο Γκολάνι διόρισε ταξίαρχο Τούρκο τρομοκράτη της Αλ Κάιντα

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην τουρκική αντιπολίτευση προκάλεσε ο διορισμός του Τούρκου υπηκόου Ομέρ Μουχάμεντ Σιφτσί, σε ταξίαρχο του νέου συριακού στρατού. O Ομέρ Μουχάμεντ Σιφτσί, επονομαζόμενος «Turk Muhtar» (φωτό αριστερά), βρίσκεται δίπλα στον Μοχάμεντ αλ Γκολάνι από την ίδρυση της αλ Νούσρα κατηγορούνταν από την Άγκυρα για τρομοκρατία, αλλά η κυβέρνηση Ερντογάν τον αφαίρεσε από τη λίστα των επικηρυγμένων τρομοκρατών.



«Ο Γκολάνι, που έδωσε μετριοπαθή μηνύματα στον διεθνή Τύπο, έβγαλε τη ρόμπα και το σαρίκι του και φόρεσε κοστούμι και γραβάτα, διόρισε ταξίαρχο έναν τρομοκράτη, πολίτη της Τουρκίας, ο οποίος ήταν επίσης στον κατάλογο καταζητούμενων της Τουρκίας» δήλωσε ο αντιπρόεδρος του CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα) Ντενίζ Γιουτζέλ.



«Το χειρότερο από αυτό το γεγονός είναι η ξαφνική αφαίρεση αυτού του τρομοκράτη της Αλ Κάιντα από λίστα των επικηρυγμένων του υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς δικαστική απόφαση… Λοιπόν, ας ρωτήσουμε τον υπουργό Εσωτερικών, κ. Αλί Γερλίκαγια: Αυτός ο τρομοκράτης μήπως πυροβόλησε κάποιον στρατιώτη μας ή οργάνωσε μια βομβιστική επίθεση; Για ποιο λόγο αφαιρέσατε αυτό το άτομο από τη λίστα επικηρυγμένων; Ένα άτομο που εκτέλεσε γυναίκες στη μέση του δρόμου διορίζεται υπουργός Δικαιοσύνης, και ένας τρομοκράτης του ISIS διορίζεται επικεφαλής της συριακής υπηρεσίας πληροφοριών».

“Muhtar Türki” olarak bilinen Ömer Muhammed Çiftçi, yeni Suriye Ordusu'na Tuğgeneral olarak atandı. Türkiye Cumhuriyetinin arananlar listesinde.. pic.twitter.com/BqQ4SxyfIl — Milena (@josephineVV5) December 30, 2024

