Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής προσδίδουν αναβαθμισμένο ενδιαφέρον και σημασία στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας - Αιγύπτου - Κυπριακής Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Κάιρο με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, και του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Η παρατεταμένη αστάθεια και το απρόβλεπτο των εξελίξεων καθιστούν την τριμερή έναν σημαντικό άξονα σταθερότητας και ασφάλειας, κάτι που αναγνωρίζεται από τον διεθνή παράγοντα. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία καθιστούν ακόμα πιο σύνθετο το περιφερειακό περιβάλλον και στην τριμερή αναμένεται να είναι ένα από τα ζητήματα που θα τεθούν επί τάπητος, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει τη διάσταση της ανάγκης διαφύλαξης της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Ο Πρωθυπουργός θα επαναλάβει τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη μιας συμπεριληπτικής διαδικασίας με τη συμμετοχή όλων των Σύρων και θα εκπέμψει το μήνυμα ότι η νέα ηγεσία της Συρίας πρέπει να αποδείξει στην πράξη ότι σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και ότι προστατεύονται τα δικαιώματα όλων των θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων.

Στις τρέχουσες εξελίξεις, βεβαίως, περιλαμβάνεται και η συζήτηση για πιθανή τουρκοσυριακή συμφωνία για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών. Η επιρροή της Αιγύπτου στον χώρο της Μέσης Ανατολής είναι ιδιαίτερα σημαντική και ως εκ τούτου η χρονική συγκυρία της τριμερούς προσλαμβάνει μεγαλύτερη αξία. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα σταθερά προωθεί την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας της Αιγύπτου με την Ε.Ε., που,μεταξύ άλλων, είναι καθοριστική και για το μεταναστευτικό. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κάιρο πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2024, στο πλαίσιο κοινής επίσκεψης με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen και ευρωπαίους ηγέτες για την υπογραφή της Συμφωνίας Στρατηγικής και Εταιρικής Σχέσης ΕΕ - Αιγύπτου, για την οποία η Ελλάδα πρωτοστάτησε τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της σταθερότητας της Αιγύπτου για την Ευρώπη, καθώς και τη σημασία του Καΐρου στη συγκράτηση μεταναστευτικών ροών προς ευρωπαϊκές χώρες.

Η συνεργασία Αθήνας - Καΐρου - Λευκωσίας στον οικονομικό τομέα, στο πεδίο της ενέργειας και της ενεργειακής ασφάλειας – τομέας στον οποίο κυριαρχεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY, το οποίο θα καταστήσει τη χώρα μας ενεργειακή γέφυρα της Αιγύπτου με την Ευρώπη, αλλά και σε επενδύσεις παραμένουν σταθερά στο προσκήνιο. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να έχει και κατ’ιδίαν συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Η Αθήνα θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την παγίωση των τριμερών σχημάτων συνεργασίας, που διαμορφώνουν ένα πεδίο διαρκούς διαλόγου με τις σημαντικές χώρες της περιοχής και μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντας σταθερότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια ο κ. Μητσοτάκης προέταξε το στοιχείο της σταθερότητας. υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι ένας φάρος σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και μια χώρα η οποία δρομολογεί, παρά τις δυσκολίες, την πρόοδο σε ένα γενικότερο περιβάλλον καθήλωσης».

