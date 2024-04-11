Το επιστημονικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ για τις υποδομές, παρουσιάστηκε σήμερα με βίντεο στα social από τον αρμόδιο τομεάρχη Χάρη Μαμουλάκη.



Χρήστος Λακουρίκης

Πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης στη Γερμανία. Με 10ετή εμπειρία σε μελετητικά γραφεία σχετικά τον σχεδιασμό υδραυλικών έργων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και παροχής πόσιμου νερού.

Βάνα Τσιμοπούλου

Πολιτικός μηχανικός με διδακτορικό στη διαχείριση αντιπλημμυρικών έργων από το Πανεπιστήμιο του Delft της Ολλανδίας. Είναι Αναπληρώτρια καθηγήτρια στη διαχείριση υποδομών στο Πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών ΗΖ της Ολλανδίας.

Έχει αναπτύξει μοντέλα καθορισμού προδιαγραφών ασφαλείας αντιπλημμυρικών υποδομών στην Ολλανδία και την Ιαπωνία καθώς και έχει συμμετάσχει σε έργα κι ερευνητικά προγράμματα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Νίκη Σιούτα

Διδάκτωρ Μηχανικός Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επαγγελματική διαδρομή 44 χρόνων στον Κατασκευαστικό Κλάδο στην Ελλάδα, και στην Γερμανία. Με Εμπειρία στην Διαχείριση Τεχνικών Έργων, στην Ανάπτυξη και Διαχείριση Περιβάλλοντος, Αειφόρου Ανάπτυξης, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Ενέργειας.

Χρήστος Μπρούζος

Απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πολυτεχνείο της Κρήτης με εξειδίκευση στην διαχείριση αστικών, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και με μεταπτυχιακό στην ίδια επιστημονική περιοχή.

Με επαγγελματική εμπειρία ως μελετητής μηχανικός στην Γερμανία στον τομέα της διαχείρισης αστικών και επιφανειακών υδάτων και στον τομέα της οδοποιίας. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πολυτεχνείο Κρήτης με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υδάτων με βελτιστοποίηση του κόστους στον ελλαδικό χώρο.

Θεόδωρος Μαυροειδής

Msc Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, επί πτυχίο Μεταπτυχιακός φοιτητής στο διπλωματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Προστασία Μνημείων" του ΕΜΠ. Έχει εργαστεί σαν ερευνητής με θέμα την σχέση της πόλης με το μνημείο στο πανεπιστήμιο Koç της Κωνσταντινούπολης καθώς και στο Ινστιτούτο πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανδαλουσίας (IAPH).

Οι διακεκριμένοι επιστήμονες του think tank υποδομών και μεταφορών θα μας βοηθήσουν, ώστε να προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις στα προβλήματα υποδομών και μεταφορών που έχει η χώρα μας.

