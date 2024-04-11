Μαρινάκης για δημοσίευμα Politico: Οι συγκεκριμένοι διαγωνισμοί έχουν ελεγχθεί πλήρως από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Καλοδεχούμενη κι αυτονόητη κάθε έρευνα όταν γίνεται μία καταγγελία, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για δημοσίευμα του Politico το οποίο κάνει λόγο για έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με καταγγελίες για κονδύλια της ΕΕ ύψους 2,5 δισ. ευρώ που χορηγήθηκαν σε μόλις 10 εταιρείες στην Ελλάδα, ενώ πρόσθεσε ότι οι συγκεκριμένοι διαγωνισμοί έχουν ελεγχθεί πλήρως από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση και τα επιμέρους υπουργεία κινήθηκαν πάντα με γνώμονα την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ειδικότερα ανέφερε ότι «δεν είμαι εκπρόσωπος ανεξάρτητων Αρχών[…] τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν μπερδέψει λίγο τους ρόλους, εμείς εκπροσωπούμε την κυβέρνηση, την εκτελεστική εξουσία[…] Η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αφορά μία καταγγελία η οποία έχει γίνει. Πάρα πολύ σωστά λοιπόν επειδή η Ελλάδα είναι κράτος Δικαίου, σε αντίθεση με όσα πιστεύουν κάποιοι, από την αντιπολίτευση οφείλει μια ανεξάρτητη Αρχή όταν υπάρχει μια καταγγελία να την ερευνά. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Το δεύτερο είναι ότι και η κυβέρνηση και τα επιμέρους υπουργεία ακόμα και σε συνθήκες κρίσης όπως ήταν η πανδημία και τα προηγούμενα χρόνια στα οποία αναφέρεται αυτή η καταγγελία κινήθηκαν πάντα με γνώμονα την προστασία των πολιτών, την τήρηση της διαφάνειας και την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των κανόνων όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών. Μάλιστα οι συγκεκριμένοι διαγωνισμοί στους οποίους αναφέρεται η συγκεκριμένη καταγγελία – επειδή είναι από ένα ποσό και επάνω έχουν ελεγχθεί πλήρως από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι δηλαδή εγκεκριμένοι από το αρμόδιο τμήμα της ελληνικής δικαιοσύνης. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι στη διάθεση της ανεξάρτητης Αρχής, πάντοτε είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Είναι καλοδεχούμενη κάθε έρευνα κι αυτονόητη όταν γίνεται μία καταγγελία. Να θυμίσουμε το πολύ αυστηρό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που έχει ειδικά η παρακολούθηση και η υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης που εφαρμόζεται από την Κομισιόν και βάσει αυτού του μηχανισμού η Ελλάδα βρίσκεται στις 3 πρώτες θέσεις ως προς την υλοποίηση όλων των επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών οροσήμων αλλά και την εκταμίευση των πόρων[…]».

Σε δημοσίευμά του το Politico, αναφέρει ότι οι αρχές ερευνούν καταγγελίες για απάτη που συνδέονται με τον τρόπο με τον οποίο χορηγήθηκαν κονδύλια της ΕΕ ύψους 2,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μόλις 10 εταιρείες στην Ελλάδα.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού πραγματοποίησε έφοδο τον περασμένο μήνα στα γραφεία εταιρειών τηλεπικοινωνιών καθώς σε εταιρείες πληροφορικής και δύο συμβούλων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) έχει επίσης ξεκινήσει έρευνα.

Η έρευνα των ελληνικών αρχών εστιάζει σε διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών στους οποίους οι εταιρείες φέρονται να συνέπραξαν ώστε να μην «χτυπήσουν» την ίδια σύμβαση, γεγονός που περιόρισε τον αριθμό των εταιρειών που επωφελήθηκαν.

Η έρευνα αφορά σε κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ, αρχικής αξίας 723 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χορηγεί δάνεια και επιχορηγήσεις στις 27 χώρες του μπλοκ. Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία συνέλαβε περισσότερους από 20 υπόπτους στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία που συνδέονται με φερόμενο σχέδιο απάτης 600 εκατομμυρίων ευρώ από το ταμείο στην Ιταλία.

Με έργα ύψους 35,95 δισεκατομμυρίων ευρώ, η Ελλάδα είναι ένας από τους κύριους δικαιούχους του ταμείου, γνωστό ως Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Περίπου το ένα πέμπτο αυτού του ποσού πηγαίνει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, σύμφωνα με το σχέδιο που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή .

Μέχρι σήμερα, περίπου 600 ψηφιακά έργα αξίας άνω των 2,5 δισ. ευρώ έχουν δημοπρατηθεί και συναφθεί συμβάσεις, σύμφωνα με στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού διερευνούν πώς κατακυρώθηκαν αυτά τα έργα.

Σε ανακοίνωσή της, η επιτροπή ανταγωνισμού της Ελλάδας ανέφερε ότι εξετάζει εάν υπάρχει παραβίαση της συνθήκης της ΕΕ που «απαγορεύει αντιανταγωνιστικές συμφωνίες και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων που εμποδίζουν, περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό, μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση για συμπαιγνία ή μελλοντικές ανακοινώσεις τιμών σε ανταγωνιστές και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης».

Η Vodafone επιβεβαίωσε την έρευνα από την επιτροπή ανταγωνισμού.

Μεταξύ αυτών, οι 10 εταιρείες που αποτελούν αντικείμενο έρευνας κέρδισαν συμβάσεις για περισσότερα από 600 έργα στον τομέα της τεχνολογίας μεταξύ 2020 και 2023, αξίας τουλάχιστον 100.000 ευρώ το καθένα. Λίγα από αυτά τα έργα είχαν περισσότερες από μία προσφορές κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν η European Dynamics, μια ελληνική εταιρεία λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής, υπέβαλε καταγγελία τον Νοέμβριο του 2023 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επιβλέπει τη διαχείριση του RRF, υποστηρίζοντας ότι ένας δημόσιος διαγωνισμός ήταν μεροληπτικός υπέρ συγκεκριμένων εταιρειών .



