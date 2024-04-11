«Έναν χρόνο μετά το έγκλημα των Τεμπών, αποδείχθηκε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε επανειλημμένως ψέματα στον ελληνικό λαό για να τον παραπλανήσει», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σε ανακοίνωση του, με αφορμή τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ειδικότερα ότι ο κ. Μητσοτάκης «άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η μοιραία αμαξοστοιχία να μετέφερε ξυλόλιο κι άλλα εύφλεκτα υλικά κάτι που διέψευδε… κατηγορηματικά στις 22 Μαρτίου 2023». Σχολιάζει ότι «είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει ‘πώς διέρρευσαν οι μονταρισμένες ηχητικές συνομιλίες στα Μέσα την επόμενη του εγκλήματος', υπαναχωρώντας από την αρχική θέση της κυβέρνησης του πως τα περί μονταζιέρας αποτελούσαν μύθευμα». Ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι είναι επίσης η πρώτη φορά που ο κ. Μητσοτάκης «παραδέχτηκε το μπάζωμα για λόγους ‘σταθεροποίησης του εδάφους', δηλώνοντας όμως και πάλι άγνοια για το ποιος πήρε την απόφαση αυτή».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολιάζει ότι «είναι προφανές πως ο κύριος Μητσοτάκης υπό την πίεση της πραγματικότητας, βρίσκεται σε πανικό γι' αυτό και επιλέγει την αλαζονεία και την τοξικότητα αντί της αυτοκριτικής για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του». Με αφορμή δε τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι είναι αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία «με όποιο αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές», ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι ο πρωθυπουργός «γνωρίζει προφανώς ότι επίκειται σκληρό μήνυμα για τον ίδιο και την κυβέρνηση του στην κάλπη της 9ης Ιουνίου». «Ειδικά σε αυτό έχει δίκιο, είναι καλά πληροφορημένος από τους ερευνητές της κοινής γνώμης. Γι' αυτό δηλώνει ‘με όποιο αποτέλεσμα'», προσθέτει.

Παράλληλα κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι «πέραν της αλαζονείας του, όμως, επιστρατεύει στο δρόμο προς τις κάλπες και τον πιο φθηνό λαϊκισμό στην προσπάθεια του να συσπειρώσει την παραπαίουσα ΝΔ». «Κάπως έτσι», αναφέρει ειδικότερα, «εξηγείται και η επίθεση λάσπης προς τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και τον Πρόεδρο του, Στέφανο Κασσελάκη».

«Η προσπάθεια του να επιβάλει στον δημόσιο λόγο το αφήγημα των ‘δύο άκρων' είναι τραγική. Η σύγκριση του Στέφανου Κασσελάκη με ακροδεξιούς πολιτικούς προκαλεί μόνο θυμηδία και είναι ενδεικτική της απελπισίας του ιδίου», τονίζει.

Επιπλέον αναφέρει ότι «ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε για μία ακόμη φορά πως ζει σε ένα ‘συννεφάκι', σε αντίθεση με τον μέσο πολίτη της χώρας που δυσκολεύεται να βγάλει τον μήνα, αφού υποστήριξε πως τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση του για την καταπολέμηση της ακρίβειας είναι δήθεν επαρκή». «Ας ρίξει μια ματιά στο οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για να αντιληφθεί ότι υπάρχουν λύσεις και μάλιστα απόλυτα κοστολογημένες», αναφέρει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «το αποκορύφωμα, βέβαια, του θράσους του κυρίου Μητσοτάκη είναι όταν υπόσχεται ‘σύγκρουση με το βαθύ κράτος'». «Με ποιο βαθύ κράτος θα συγκρουστεί; Με αυτό του Predator, της μονταζιέρας, του μπαζώματος, της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων; Δηλαδή με τον ίδιο του τον εαυτό...;», τονίζει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον πρωθυπουργό «να σοβαρευτεί» και «να δώσει πειστικές απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα που του θέτουμε καθημερινά για το έγκλημα των Τεμπών, να σταματήσει να βάζει την αλληλεγγύη των "τζακιών" πάνω από την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση Δικαιοσύνης». Επίσης, «να ακούσει τα καμπανάκια της Κομισιόν, του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να σταματήσει να φλερτάρει με το grexit από τους ευρωπαϊκούς δημοκρατικούς θεσμούς». Επιπλέον, «να πάψει την προπαγάνδα για την κατάσταση της Οικονομίας και να αντιμετωπίσει τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες» και «να συνειδητοποιήσει ότι οι πολίτες θέλουν να ζουν σε κράτος δικαίου, οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής δικαιοσύνης και ασφάλειας».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός «θα τα αντιληφθεί όλα αυτά το βράδυ των ευρωεκλογών. Η απάντηση στην αλαζονεία και τον πολιτικό κυνισμό θα είναι ηχηρή και αποστομωτική».

