Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την αγροτική πολιτική παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει πρόταση προοπτικής και προκοπής για τον αγροτικό κόσμο», με προτεραιότητα «την αύξηση του εισοδήματος των αγροτών και την αναβάθμιση του ελληνικού προϊόντος».

Ο κ. Φάμελλος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την «υποβάθμιση» της αγροτικής πολιτικής, εξαιτίας της οποίας έχει πολλαπλασιαστεί, όπως είπε, η «ανασφάλεια» των αγροτών. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο «ύψος και τον χρόνο των ενισχύσεων», τα «σκάνδαλα» του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αδυναμία εκσυγχρονισμού του ΕΛΓΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να λάβει πρωτοβουλίες κατά προτεραιότητα και να ξεκινήσει πανελλαδική καμπάνια με προτάσεις που απαντούν στα βασικά προβλήματα που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν: Το αυξημένο κόστος παραγωγής, τη μειωμένη παραγωγή, την έλλειψη σχεδιασμού και υποδομών, τη μεγάλη καθυστέρηση στις αποζημιώσεις, τις ζωονόσους, τα αγροτικά χρέη και την απειλή πλειστηριασμών, την αδυναμία πρόσβασης των αγροτών σε πιστώσεις.

Πρόσθεσε, μάλιστα, πως όλα αυτά συνδέονται και με τις δημόσιες πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ για την ύπαιθρο, όπως υγεία, παιδεία, πρόνοια, στέγαση και υποδομές. Κατηγόρησε, επίσης, την κυβέρνηση ότι η «μόνη της προτεραιότητα είναι τα κέρδη των καρτέλ», ενώ έκανε λόγο για σχέδιο «νεοτσιφλικοποίησης», ένα «σχέδιο Πισσαρίδη στον αγροτικό κόσμο».

Ειδικότερα, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την αγροτική πολιτική, που εξειδικεύτηκε από τον τομεάρχη Αγροτικής Πολιτικής, Βασίλη Κόκκαλη, τον τομεάρχη Διαφάνειας, Παύλο Πολάκη και τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και συντονιστή του Τομέα Αγροτικής Πολιτικής του κόμματος, Σταύρο Αραχωβίτη, περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις σε έξι άξονες:

Μείωση του κόστους παραγωγής: Ειδικό αγροτικό τιμολόγιο στο ρεύμα, θεσμοθέτηση επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου και του αντίστοιχου ΦΠΑ για αγρότες «ΑΓΡΟΚΙΝΗΣΗ», θέσπιση ανώτατου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε αγροεφόδια και φυτοφάρμακα, αναστολή ΦΠΑ για έξι μήνες σε βασικά αγαθά, θέσπιση μηχανισμού ελέγχου των τιμών των αγροτικών προϊόντων από το χωράφι στο ράφι, πάταξη φαινομένων ελληνοποιήσεων προϊόντων, επιδοτούμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αγροτικών φωτοβολταϊκών, όταν αυτή γίνεται ταυτόχρονα με την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας (αυτοπαραγωγή). Αγροτικά χρέη και ρευστότητα: Δημιουργία ολιστικού σχεδίου διαχείρισης αγροτικών χρεών για φυσικά πρόσωπα και συνεταιρισμούς με διαγραφή των πανωτοκίων και εξαίρεση των παραγωγικών ακινήτων των πτωχευμένων συνεταιρισμών, ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων για την παροχή ρευστότητας στους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, εξασφάλιση ρευστότητας με μικροπιστώσεις μέσω Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκούς πόρους, δημιουργία τράπεζας γης και αλλαγή κληρονομικού δικαίου για βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Διαθεσιμότητα εργατών γης: Κάρτα εργασίας στον πρωτογενή τομέα παραγωγής για εργάτες τρίτων χωρών, αξιοποίηση των ευρωπαϊκών νομοθετικών εργαλείων για την παροχή ποιοτικής απασχόλησης για όλους τους εργάτες γης, ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξασφάλιση ποιοτικής και προσιτής στέγης για τους εργάτες γης, μείωση χρόνου και γραφειοκρατίας στη μετάκληση και έκδοση αδειών εργασίας, αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών για εποχική απασχόληση. Ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση και ασφάλιση της παραγωγής: Διμερής χρηματοδότηση ΕΛΓΑ 4 με ισόποση συμμετοχή κρατικού προϋπολογισμού, αποζημιώσεις 100% για θεομηνίες, συμψηφισμός εισφορών-αποζημιώσεων, με βάση τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, εισαγωγή προκαταβολών αποζημιώσεων για μεγάλες καταστροφές, νέο ταμείο προσαρμογής στην κλιματική κρίση, με πόρους προερχόμενους εκτός ΚΑΠ, αποζημιώσεις για ζημιές από ζωονόσους και μέτρα στήριξης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με βάση τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, υλοποίηση έργων άρδευσης, αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, άμεση υλοποίηση των 31 ενταγμένων μεγάλων αρδευτικών έργων από το 2019 σε όλη τη χώρα, με 100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και όχι ΣΔΙΤ. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): Τροποποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 5 για την ΚΑΠ 2023-2027 σε συνεργασία με τουςθεσμικούς φορείς των αγροτών, ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση της ΚΑΠ μετά το 2027, αποκατάσταση της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ με αυτονομία και διαφάνεια. Νέο Παραγωγικό Μοντέλο: Θεσμοθέτηση διαρκούς Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, υπό την αιγίδα της Βουλής και διαμόρφωση Εθνικών Κλαδικών Στρατηγικών σε γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία στο πλαίσιο Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, προώθηση συνεργατικών σχημάτων για μείωση κόστους παραγωγής, μετάβαση σε αειφορικό μοντέλο γεωργίας που να διασφαλίζει τη διατροφική ασφάλεια, θέσπιση της υποχρεωτικότητας των γραπτών συμβάσεων και δεσμευτικότητα των όρων των εμπορικών συμφωνιών μεταξύ γεωργών και αγοραστών, δημόσιες πολιτικές υγείας, παιδείας, πρόνοιας, στέγης και μεταφορικών υποδομών για άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, απλοποίηση αδειοδοτήσεων σταβλικών εγκαταστάσεων, στήριξη μελισσοκομίας με άμεσες αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, ενίσχυση δημιουργίας agrologistics και διασύνδεσης παραγωγής-τουρισμού, ενίσχυση ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων και προστασία από εμπορικές συμφωνίες ΕΕ, εκσυγχρονισμός αλιευτικού νομοθετικού πλαισίου, αντιμετώπιση εισβολής ξενικών ειδών, διασφάλιση γεωργικής εκπαίδευσης, εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής και πιστοποίηση του αγροτικού επαγγέλματος.

Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις κινητοποιήσεις των αγροτών

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ δήλωσε πως ήδη έχει βρεθεί με αγρότες που ετοιμάζουν κινητοποιήσεις και πως αυτή η καμπάνια του κόμματος, που ξεκινάει σήμερα, στην ουσία απαντά στις ανάγκες των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρών στις δίκαιες κινητοποιήσεις των αγροτών και στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων», επεσήμανε, σχολιάζοντας πως η πολιτική της κυβέρνησης «έχει ενώσει τα αιτήματα και έχει αμβλύνει τις αντιθέσεις».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο, ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε πως στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να «μεγαλώσει» και να «δυναμώσει», καθώς αυτή είναι η προϋπόθεση για να υπάρξει προοδευτική απάντηση στις πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Σε αυτό το πλαίσιο, είπε ότι έχει απευθύνει «προσκλητήριο» σε όσους «διαφώνησαν» ή «αποτραβήχτηκαν» για να κάνουν έναν «μεγάλο και δυνατό ΣΥΡΙΖΑ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.