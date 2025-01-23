Η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE αμέσως μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Tι πιστεύουν οι Έλληνες για τον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τις πολιτικές του; Οι φόβοι και οι προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας για το 2025 Πώς κρίνουν την κυβερνητική επιλογή για την Προεδρία της Δημοκρατίας

Και η πρόθεση ψήφου. Ποιος βρίσκεται στη δεύτερη και τρίτη θέση και πόσα κόμματα περνούν τον πήχη του 3%.

Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.45

