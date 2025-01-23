Λογαριασμός
Η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE αμέσως μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ - Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη  

Κοσιώνη

Η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE αμέσως μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

  1. Tι πιστεύουν οι Έλληνες για τον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τις πολιτικές του;
  2. Οι φόβοι και οι προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας για το 2025
  3. Πώς κρίνουν την κυβερνητική επιλογή για την Προεδρία της Δημοκρατίας

Και η πρόθεση ψήφου. Ποιος βρίσκεται στη δεύτερη και τρίτη θέση και πόσα κόμματα περνούν τον πήχη του 3%.

Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.45

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σία Κοσιώνη ΣΚΑΪ δημοσκόπηση
