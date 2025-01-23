Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης το νεόδμητο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο» Βούλας, το οποίο ήταν σε εφημερία.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες που παρέχονται στους ασθενείς στις νέες και μεγαλύτερες πτέρυγες του ΤΕΠ, το οποίο εκτείνεται σε σχεδόν διπλάσια έκταση σε σχέση με το προηγούμενο και περιλαμβάνει 37 κλίνες, έναντι 20 προηγουμένως.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το Καρδιολογικό, το Παθολογικό, το σηπτικό χειρουργείο, το Ορθοπεδικό εξεταστήριο, την αίθουσα βραχείας νοσηλείας καθώς και το Παιδιατρικό τμήμα. Το νέο κτήριο, προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου.

Ο πρωθυπουργός είχε επίσης την ευκαιρία να ενημερωθεί για την εξέλιξη των εργασιών ανακατασκευής της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, δυναμικότητας 115 κλινών, καθώς και για τη γενικότερη λειτουργία του νοσοκομείου, το οποίο εξυπηρέτησε το 2024 περισσότερους ασθενείς κατά 28% συγκριτικά με το 2019 χάρη στην αύξηση του προσωπικού.

Παράλληλα, συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και ασθενείς για τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ενίσχυση του προσωπικού, προμήθεια νέου εξοπλισμού και εκσυγχρονισμό των κτηριακών υποδομών.



Στο τέλος της επίσκεψης ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Καταρχάς, χαίρομαι πολύ που επισκέπτομαι το “Ασκληπιείο” και ειδικά τα ΤΕΠ. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Θανάση Μαρτίνο για μια ακόμα σημαντική δωρεά ουσιαστικής αναβάθμισης του ΤΕΠ. Και νομίζω ότι αυτή η εικόνα την οποία βλέπουμε σήμερα στο “Ασκληπιείο” είναι ουσιαστικά, αγαπητέ Θανάση, μια εικόνα από το μέλλον, καθώς ήδη δρομολογούνται παρεμβάσεις σε πάρα πολλά ΤΕΠ, σε πολλά νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα, χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επομένως, μέσα στους επόμενους μήνες θα αρχίσουμε να εγκαινιάζουμε και αυτά τα τμήματα, έτσι ώστε το βασικά παράπονο των πολιτών που έχει να κάνει με τα ΤΕΠ και τη διαχείριση των εφημεριών να μπορούμε να αρχίζουμε να το αντιμετωπίζουμε πραγματικά στη ρίζα του.

Αλλά να συγχαρώ και τη διοίκηση του νοσοκομείου για το γεγονός ότι πράγματι έχει γίνει μια σημαντική πρόοδος και ως προς το προσωπικό το οποίο έχει έρθει στο νοσοκομείο και, νομίζω, συνολικά και ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Βήμα-βήμα αλλάζει η υγεία, δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη ούτε να διορθώσουμε όλες τις παθογένειες του παρελθόντος, αλλά θα εξακολουθούμε να επιμένουμε να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο το οποίο στην επόμενη έκφανσή του θα έχει και την πλήρη ψηφιακή παρακολούθηση της διαδρομής του ασθενή μέσα στην εφημερία, κάτι το οποίο νομίζω ότι θα βελτιώσει και τη δουλειά του ιατρικού προσωπικού, αλλά συνολικά και τη συνολική εμπειρία του ασθενή.

Και τέλος, να εκφράσω και την ικανοποίηση μου για το γεγονός ότι στην είσοδο - έξοδο της εφημερίας υπάρχει ένα εύκολο σύστημα αξιολόγησης. Θέλουμε οι πολίτες να μπορούν να μας λένε τη γνώμη τους για την εμπειρία την οποία έχουν, διότι καλές οι φωνές και οι κραυγές οι οποίες ακούγονται, και λογικές είναι, δημοκρατία έχουμε και κάθε διαμαρτυρία είναι προφανώς απολύτως συνταγματικά κατοχυρωμένη, αλλά ο τελικός κριτής είναι ο πολίτης, τον οποίο πρέπει να ακούμε και ως προς τα παράπονα του για να γινόμαστε καλύτεροι. Αλλά και όταν αποδίδει τα εύσημα, όπως το κάνει αρκετά συχνά, πιστεύω, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να παίρνουμε δύναμη από αυτή την αναγνώριση και να αγωνιζόμαστε διαρκώς να γίνουμε καλύτεροι».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Να σας πω ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης, κ. Πρόεδρε, έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα όπου θα δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους συμπολίτες μας να κρίνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο. Και έτσι θα έχουμε σε έναν χρόνο από σήμερα ένα συνολικό σύστημα, όπου ο καθένας θα μπορεί πραγματικά να πει και το καλό και το κακό για το ΕΣΥ. Εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Το ΕΣΥ προοδεύει και το βλέπετε. Πάντα θα υπάρχουν διαμαρτυρίες αλλά το ΕΣΥ προοδεύει. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τον κ. Μαρτίνο για τη δωρεά».

«Κύριε πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας, για το καλό του νοσοκομείου, μας τιμά πάρα πολύ. Εμείς είμαστε εδώ, κάτοικοι νοτίων προαστίων, το αγαπάμε το νοσοκομείο», δήλωσε από την πλευρά των δωρητών ο Θανάσης Μαρτίνος.



