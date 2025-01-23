«Δεν έχει καμία ευθύνη η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για το πρόσφατο περιστατικό με το φαρμακείο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας», επανέλαβε σήμερα στον ΣΚΑΙ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αποκλείοντας κατηγορηματικά κάθε επικοινωνιακή τακτική "άρπα κόλλα", αφού όπως είπε «κάναμε το σωστό».

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι σε εξέλιξη είναι ένας μεγάλος διαγωνισμός για να αναλάβουν εξειδικευμένες εταιρείες κούριερ τη διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστους κατ΄οίκον, σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα, ανέφερε ότι ο διαγωνισμός θα είναι σε θέση να κατακυρωθεί και να τεθεί σε εφαρμογή, εάν δεν υπάρξουν δικαστικές προσφυγές, το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο.

Ως προς τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως «εκλογές θα έχουμε την τελευταία μέρα του 2027», προσθέτοντας ότι θα εκπλαγεί αν αυτές γίνουν ακόμη και 1 εβδομάδα νωρίτερα, ενώ στη συνέχεια ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά και τη φερόμενη δεξιά στροφή της κυβέρνησης, απάντησε:

«Ο μόνος λόγος διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, μια εξέλιξη που προσωπικά με στενοχωρεί πολύ, ήταν η αμφισβήτηση του πατριωτισμού του υπουργού Εξωτερικών. Τώρα ως προς τη δεξιά στροφή, είναι φανερό ότι ο πλανήτης πηγαίνει δεξιότερα, αυτό δεν είναι κακό. Το δεξιά και αριστερά έχει να κάνει με το κατά πόσο είσαι ρεαλιστής και ουτοπιστής, αντίστοιχα».

Αναφερόμενος στην εκλογή του Κώστα Τασούλα στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας και όχι στην ανανέωση της θητείας της Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ο υπουργός ανέφερε ότι τίμησε το αξίωμά της.

«Η κυρία Σακελλαροπούλου έγινε πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και στη συνέχεια με πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αναγνώρισε την αξία της, έγινε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έφτασε στο απόγειον, στο ανώτατο αξίωμα που θα μπορούσε να φτάσει κάποιος σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί να γίνει Θεός του Ολύμπου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

