Το μομέντουμ και το παρασκήνιο των νέων παροχών

Της Δώρας Αντωνίου

Το νέο πακέτο παροχών που συνόδευσε την επιστροφή από την πασχαλινή ανάπαυλα και ανακοινώθηκε χθες από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες και όλα τα περιθώρια του προϋπολογισμού για να επιδιώξει ταχεία αντιστροφή του δημοσκοπικού κλίματος, πριν παγιωθεί η υφιστάμενη εικόνα και η ανατροπή της καταστεί δυσχερής. Έτσι, και ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να φτιαχτεί ένα γενναίο πακέτο παροχών για τη ΔΕΘ, σταδιακά και κάθε φορά που υπάρχει σχετική δυνατότητα, ανακοινώνονται επιμέρους μέτρα. Αυτό έγινε χθες, καθώς η κυβέρνηση επιθυμεί να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων, να φτιάχνει την ατζέντα της πολιτικής επικαιρότητας και να διαμορφώνει ένα θετικό μομέντουμ, ακόμα και με παροχές που πρόκειται να ισχύσουν μήνες μετά.

Από την κυβέρνηση απαντούν ότι ο χρόνος ανακοίνωσης των μέτρων υπαγορεύθηκε αποκλειστικά από την ανακοίνωση των επίσημων στοιχείων για τα δημοσιονομικά αποτελέσματα του 2024 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και από την Eurostat. Βεβαίως, καθώς τα μέτρα ανακοινώθηκαν λίγη ώρα αργότερα, είναι σαφές ότι η επεξεργασία τους είχε γίνει εδώ και αρκετές ημέρες. Άλλωστε, στην κυβερνητική ηγεσία και στο οικονομικό επιτελείο ήταν γνωστό που περίπου θα κυμανθεί το πλεόνασμα.

Η επιλογή του χρόνου ανακοινώσεων συνδέεται με δύο ακόμη δεδομένα:

- με τη δυσαρέσκεια που προκάλεσε η ανακοίνωση ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για καταβολή 13ης σύνταξης. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι οι συνταξιούχοι είναι μια συμπαγής ομάδα ψηφοφόρων που στις μετρήσεις φαίνεται ότι στηρίζουν την κυβερνητική παράταξη και, κυρίως, φτάνουν στην κάλπη και ψηφίζουν, δεν τοποθετούνται μόνο δημοσκοπικά, όπως συμβαίνει με νεότερες ηλικιακές ομάδες. Η χορήγηση των 250 ευρώ και η επιλογή αυτό να γίνεται κάθε Νοέμβριο σε περίπου 1,5 εκατομμύρια χαμηλοσυνταξιούχους είναι μια παροχή που θα μπορούσε να θεωρηθεί υποκατάστατο της 13ης σύνταξης, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

- με την παγίωση του στεγαστικού ως ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα για τα νοικοκυριά. Καταγράφεται σταθερά ψηλά σε όλες τις δημοσκοπήσεις και είναι ένα από τα ζητήματα για τα οποία οι πολίτες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση εκτιμούν ότι το μέτρο που ανακοινώθηκε χθες και αφορά την επιστροφή του ενός δωδέκατο της δαπάνης για στέγη, είτε αυτή αφορά ετήσια μίσθωση είτε εποχική, απευθύνεται στο 80% των νοικοκυριών που πληρώνουν ενοίκιο. Στην κυβέρνηση εκτιμούν, βεβαίως, ότι πρόκειται για μια παροχή που θα επιστρέψει χρήματα στα δημόσια ταμεία, καθώς οι ωφελούμενοι θα παρακινηθούν για να δηλώνουν τα πραγματικά πόσα που πληρώνουν σε ενοίκια. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα δηλωθέντα ενοίκια, το μέσο ενοίκιο στη χώρα αυτή τη στιγμή εμφανίζεται στα 255 ευρώ, πόσο που θεωρείται αναντίστοιχο της πραγματικότητας που υπάρχει στην αγορά. Έτσι, η κυβέρνηση εκτιμά ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο μείωσης «μαύρων» συναλλαγών στην ενοικιαζόμενη στέγη, κάτι που θα φέρει και αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Η ανακοίνωση, επιπλέον, της ενίσχυσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων δίνει το μήνυμα ότι δίνεται σημασία στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παράλληλα, από την κυβέρνηση κλείνουν το μάτι στις υπόλοιπες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αναφέροντας ότι τα μέτρα αυτά αφορούν τις ανακοινώσεις για το 2025 και ότι στη ΔΕΘ θα ξεδιπλωθεί ένα γενναιόδωρο πλαίσιο, που θα αφορά μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να ισχύουν από το 2026.

Οι χθεσινές ανακοινώσεις επέβαλαν αλλαγές στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού. Καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να συντηρήσει τη συζήτηση επικεντρωμένη στα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί σήμερα το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με επίκεντρο τη στήριξη των οικογενειών που πληρώνουν ενοίκιο και τη στήριξη που θα λάβουν. Η επίσκεψη στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου μετατίθεται για αύριο και την Παρασκευή ο κ. Μητσοτάκης θα συνεχίσει τον κύκλο επισκέψεων σε υπουργεία, με το υπουργείο Παιδείας.

Πηγή: skai.gr

