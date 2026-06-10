Παλάου: Το Marivex δεν έφερε τη σημαία μας κατά το περιστατικό στον Κόλπο του Ομάν

Το Νηολόγιο του Παλάου (Palau Ship Registry - PSR) διευκρίνισε ότι το δεξαμενόπλοιο M/T Marivex (IMO 9464156), το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρού περιστατικού ασφαλείας στον Κόλπο του Ομάν, δεν ήταν εγγεγραμμένο υπό τη σημαία του Παλάου κατά τον χρόνο του συμβάντος, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα που το παρουσίαζαν ως πλοίο του νηολογίου του.

Σε ανακοίνωσή του, το PSR επισημαίνει ότι το πλοίο, το οποίο έφερε προηγουμένως την ονομασία Arihant, είχε διαγραφεί από το νηολόγιο του Παλάου στις 6 Μαρτίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε Πιστοποιητικό Διαγραφής (Certificate of Closure of Registry). Ως εκ τούτου, στις 8 Ιουνίου 2026, όταν σημειώθηκε το περιστατικό, το Marivex δεν διέθετε έγκυρα πιστοποιητικά νηολόγησης εκδοθέντα από τη Δημοκρατία του Παλάου.

Το νηολόγιο γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές και έχει παράσχει όλα τα σχετικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη διαγραφή του πλοίου, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του στη διατήρηση ακριβών στοιχείων νηολόγησης και στην προστασία της αξιοπιστίας της σημαίας του Παλάου.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), σύμφωνα με τις οποίες αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν το Marivex, υποστηρίζοντας ότι το άφορτο δεξαμενόπλοιο παραβίασε τον αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν και κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμένα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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