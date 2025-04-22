Χατζηδάκης: 2,5 εκατ. Έλληνες ωφελούνται από την ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης

Δυόμισι εκατ. Έλληνες ωφελούνται από την ανάπτυξη και τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης επισήμανε την Τρίτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη του στον ΑΝΤ1.

"⁠Στον προϋπολογισμό του 2024 είχαμε την καλύτερη δημοσιονομική επίδοση τουλάχιστον από το 1995 και μετά, από τότε δηλαδή που υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία στην Eurostat. Αυτό δεν είναι επιτυχία μόνο της κυβέρνησης, είναι επιτυχία όλων των Ελλήνων. Και ισχυροποιεί τη θέση της χώρας σε σχέση με τις αγορές, τους επενδυτές, ιδιαίτερα σε αυτές τις ταραγμένες μέρες που ζούμε λόγω της κρίσης των δασμών" επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης.

Όπως τόνισε, "γιατί συνέβη αυτό; Γιατί είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από την ευρωζώνη. Επίσης είχαμε πολύ καλές επιδόσεις στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Είχαμε επιπλέον παραπάνω έσοδα στις ασφαλιστικές εισφορές -όχι γιατί αυξήσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές, αντίθετα έχουν μειωθεί - αλλά λόγω της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων (ανάπτυξη, καταπολέμηση φοροδιαφυγής και ψηφιακή κάρτα εργασίας), μας επέτρεψε να έχουμε αυτή την επίδοση δημοσιονομικά".

"⁠Ήρθαμε, λοιπόν, και δώσαμε ένα κοινωνικό μέρισμα που στηρίζεται στην ανάπτυξη και στις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Και ωφελούνται περίπου 2,5 εκατομμύρια Έλληνες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο από αυτά τα μέτρα. Φαίνονται, επομένως, τα αποτελέσματα της δουλειάς της κυβέρνησης. Και χαίρομαι που και η δική μου προσωπική προσπάθεια και το συνεργατών μου για δύο χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών οδήγησε σε αυτά τα αποτελέσματα" σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

"⁠Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι φαίνονται τα αποτελέσματα της δουλειάς της κυβέρνησης. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί που λένε ότι «δεν δίνουμε του αγγέλου μας νερό». Έχει υιοθετηθεί ένα απλουστευτικό σχήμα όπου απέναντι μας στην αντιπολίτευση έχουν μαζευτεί δήθεν όλοι οι καλοί άνθρωποι. Εμείς είμαστε οι “τσιγκούνηδες”, κατά την άποψη αυτή, που δεν θέλουμε να μοιράσουμε λεφτά. Αλλά εκείνο που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι με εμάς γίνονται σταθερά βήματα μπροστά. Έχουμε μια νοικοκυρεμένη πολιτική, συνδυάζουμε τη δημοσιονομική σύνεση με μια φιλοεπενδυτική προσέγγιση και με μέτρα εκσυγχρονισμού της οικονομίας. Επειδή λοιπόν όλα αυτά εφαρμόζονται, η πρόοδος αυτή μεταφράζεται σε ανάπτυξη και η ανάπτυξη μεταφράζεται και σε κοινωνικά μέτρα" κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.