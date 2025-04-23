Για τα έκτακτα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε χτες, η κυβέρνηση μίλησε στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως δεν είναι «προεκλογικά». Παράλληλα, απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ενώ σημείωσε πως στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό φοροελαφρύνσεις.

Όπως είπε αρχικά ο κ. Μαρινάκης: «Η κυβέρνηση επιστρέφει στους πολίτες τα λεφτά που βρίσκει. Χτες ανακοινώθηκαν τα κρίσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πλεόνασμα. Ο προϋπολογισμός του 2025 συντάχτηκε με βάση στοιχεία και δεδομένα. Μάθαμε χτες ως κυβέρνηση επίσημα πως αυτό τελικά στο οποίο υπολογίζαμε και κάναμε τον προϋπολογισμό, έχει έξτρα κάποια λεφτά».

«Τα τρία μέτρα που ανακοινώθηκαν χτες έχουν τρία χαρακτηριστικά. Τα πρώτο είναι αναπτυξιακό. Δίνουμε τα μισά από αυτά τα λεφτά στην αναπτυξιακή πολιτική. Η δική μας πολιτική είναι, επειδή τα λεφτά δεν φυτρώνουν από κάπου πρέπει να δημιουργούνται οι συνθήκες στην οικονομία, για αυτό δίνουμε λεφτά στις επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και μειώνεται η ανεργία (…)

Το δεύτερο χαρακτηριστικό των μέτρων είναι ότι υπάρχει μια συνέπεια. Το μέτρο για τα ενοίκια δίνει ακόμα ένα κίνητρο να δηλώνονται τα πραγματικά ενοίκια.

Το τρίτο χαρακτηριστικό των μέτρων είναι πως αρχίζει πλέον η λέξη αξιοπρέπεια και επανέρχεται σε αυτή τη χώρα. Γιατί πλέον θα ξέρει ένας συνταξιούχος, ένας ανασφάλιστος υπερήλικας, ένας συμπολίτης μας με αναπηρία, ένας συμπολίτης μας που ζει στο ενοίκιο, ότι με μόνιμα χαρακτηριστικά, χωρίς να έχει την αγωνία κάθε χρόνο, πως θα παίρνει ένα ποσό, το οποίο εγώ δεν λέω πως λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά έχει μια σημασία, πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων», συνέχισε.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «το μέτρο για τα ενοίκια αφορά 8 στους 10, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Και μακάρι να βρούμε τους τρόπους αυτό να αφορά και τους υπόλοιπους».

Για την οικονομική ενίσχυση, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους».

«Τα πλεονάσματα του Μητσοτάκη δεν είναι από υπερφορολόγηση»

Στη συνέχεια απαντώντας στα πυρά που εξαπέλυσε η αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για «φοροαφαίμαξη», ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Λέει η αντιπολίτευση ''μα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός της αντιπολίτευσης έλεγε τα αντίθετα''. Μα κάνει τα ακριβώς αντίθετα. Τα πλεονάσματα του Μητσοτάκη δεν είναι από υπερφορολόγηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αυξήσει ούτε έναν φόρο. Τα πλεονάσματα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν από υπερφορολόγηση. Η κυβέρνηση έχει μειώσει ή καταργήσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους. 23 ΦΠΑ έχουν μειωθεί».

«Οι φοροελαφρύνσεις στο επίκεντρο των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ»

Όπως επισήμανε ο κ. Μαρινάκης: «Το επίκεντρο των ανακοινώσεων στην προσεχή ΔΕΘ θα είναι περαιτέρω φοροελαφρύνσεις, κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ανθρώπους που είναι πάνω από τα εισοδηματικά κριτήρια των χτεσινών ανακοινώσεων. Γιατί στη ΔΕΘ και γιατί όχι χτες; Οι χτεσινές ανακοινώσεις ήταν αποτέλεσμα μιας έκτακτης είδησης, κάποιων επιπλέον χρημάτων και δεν ήταν ανακοινώσεις που αφορούσαν ένα ολόκληρο φορολογικό έτος, όπως είναι οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ. Αυτό που λένε ότι ο Μητσοτάκης έλεγε άλλα και κάνει άλλα, είναι απολύτως ψευδές, γιατί ο Μητσοτάκης έβλεπε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να κάνει υπερφορολόγηση και να βάζει φόρους και κάνει το αντίθετο, μειώνει φόρους. Τα πλεονάσματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Το πρώτο είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και το δεύτερο είναι η ανάπτυξη.

Από τα επίσημα στοιχεία φαίνεται πως η χώρας μας είναι από τις χώρες που αναπτύσσονται ταχύτερα από τις υπόλοιπες της Ευρώπης.

Ναι, έχουν αυξηθεί τα φορολογικά έσοδα, μπορούν να αυξάνονται μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές. Γιατί όταν υπάρχει ανάπτυξη στην οικονομία, μπορείς να βγάζεις περισσότερα ως κράτος. Αυτό που λέει η αντιπολίτευση πως έχουμε αυξήσει φόρους ξεπερνά τα όρια της πολιτικής απάτης».

«Απαντάμε στο στεγαστικό πρόβλημα με μια σειρά από παρεμβάσεις»

Μιλώντας για τη στεγαστική πολιτική, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως «η κυβέρνηση έχει μια στεγαστική πολιτική που ξεπερνάει τα 6 δισ. ευρώ, έχει πάνω από 40 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ναι, έχει μια αξία για την επιστροφή ενοικίου σε 8στους 10 αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα περισσότερα μέτρα που έχουμε πάρει είναι χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, όπως η μείωση του ΕΝΦΙΑ, ο μηδενισμός του φόρου για τις γονικές παροχές, το πρόγραμμα Σπίτι Μου 1 και το Σπίτι Μου 2 με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και εννοείται προχωράμε και προγράμματα κοινωνικής κατοικίας. Επίσης, έχουμε αυξήσει το επίδομα για τους φοιτητές και το επίδομα ενοικίου. Απαντάμε στο στεγαστικό πρόβλημα με μια σειρά από παρεμβάσεις».

Για τους συνταξιούχους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως «έχουμε πάρει μια απόφαση πως όσα παραπάνω λεφτά βγάζει το κράτος, χωρίς να βάζουμε παραπάνω φόρους, να τα επιστρέφουμε σε αυτούς που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν περισσότερο», ενώ ανέλυσε και τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για τους συνταξιούχους.

«Δεν είναι προεκλογικά τα μέτρα - Εκλογές θα κάνουμε το 2027»

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης «δεν είναι προεκλογικά».

«Τον κόσμο δεν τον θυμάσαι προεκλογικά, εάν τον θυμάσαι προεκλογικά, τότε τον εμπαίζεις» και σημείωσε πως «εκλογές θα κάνουμε το 2027».

«Κάθε τόσο η κυβέρνηση αυτή προχωράει σε κάποια στοχευμένα αλλά μόνιμα μέτρα, ακούγοντας τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό δεν το κάνει ούτε έξι μήνες ούτε έναν χρόνο πριν τις εκλογές. Οι εκλογές είναι η τελική κρίση των πολιτών, για τα όσα έκανες και όσα θα κάνεις. Δεν υπάρχει ζήτημα προεκλογικής περιόδου», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τέλος, επισήμανε πως «όσο προχωράει η Ελλάδα, αυξάνει τα έσοδά της, θα δημιουργούνται προϋποθέσεις για περισσότερες φοροελαφρύνσεις».

