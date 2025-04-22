Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κοροϊδία τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός

«Ο κύριος Μητσοτάκης, πριν από 15 χρόνια δήλωνε ότι δεν έχει χρειαστεί ποτέ να ζήσει με 800 ευρώ και εύχεται να μη χρειαστεί. Ηγείται μιας κυβέρνησης και ενός κόμματος που χρωστάει 500 εκατομμύρια ευρώ και παρ' όλα αυτά προσπαθεί να ξεγελάσει τους ανθρώπους του μόχθου, τους απλούς πολίτες, με επιδοματικές πολιτικές και εμβαλωματικά τεχνάσματα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα είναι μια κοροϊδία. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Σε όλη την Ελλάδα, ο κόσμος έχει σοβαρές δυσκολίες να ανταποκριθεί στα βασικά του έξοδα» δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε: «Το να ανακοινώνεται επιστροφή ενός ενοικίου το μήνα Νοέμβριο, την ώρα που ο περισσότερος κόσμος προσπαθεί να βγάλει το μήνα, αλλά και την ώρα που τα funds και οι τράπεζες κυνηγούν τους απλούς πολίτες και τους αρπάζουν τις κατοικίες, είναι μια πρόκληση για την κοινωνία. Το να ανακοινώνεται μετά το Πάσχα ένα μικρό ποσό για τους χαμηλοσυνταξιούχους, την ώρα που αφέθηκαν οι συνταξιούχοι όλης της χώρας χωρίς την απαραίτητη ενίσχυση πριν το Πάσχα, είναι κι αυτό δεύτερη πρόκληση. Μία κυβέρνηση που πραγματικά νοιάζεται για την κοινωνία, διαισθάνεται και συναισθάνεται τι περνούν οι πολίτες σε όλη τη χώρα.

Σε όλη την ύπαιθρο, σε όλη την περιφέρεια και στα αστικά κέντρα, οι πολίτες ζορίζονται, οι πολίτες δοκιμάζονται και δεν ξεγελιούνται».

Η κ. Κωνσταντοπούλου πρόσθεσε ότι «οι ανησυχίες του κυρίου Μητσοτάκη όπως προκύπτει, δεν είναι για τους πολίτες, αλλά είναι για τις εκλογές. Αυτά που ανακοίνωσε έχουν τον χαρακτήρα των κλασικών, παλαιοκομματικών, προεκλογικών μέτρων, με τα οποία έχουν συνηθίσει να κοροϊδεύουν τους ανθρώπους. Η κοροϊδία τελείωσε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.