Οι «κόφτες» των νέων επιδομάτων σε συνταξιούχους και ενοικιαστές

Του Βαγγέλη Δουράκη

Η μεσαία τάξη… μπορεί να περιμένει: Σε επιδόματα επέλεξε να διαθέσει ο Πρωθυπουργός το υπερπλεόνασμα του 2024 που προέκυψε -μεταξύ άλλων- από την ακρίβεια που έφερε «φουσκωμένο» ΦΠΑ στα Κρατικά ταμεία, από τους φόρους σε ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και τη συγκράτηση δαπανών. Αν μη τι άλλο, οι νέοι δημοσιονομικοί ευρωπαϊκοί κανόνες για την ετήσια αύξηση δαπανών, σε συνδυασμό με την επίτευξη του πλεονάσματος «μαμούθ» από τη χώρα μας, δίνουν τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση να κρατήσει και … «κάβα» μέτρα.

Επί του παρόντος η απόφαση ήταν να ενισχυθούν και πάλι με επιδόματα, αλλά σε μόνιμη βάση, εκείνες οι ομάδες πληθυσμού που χαρακτηρίζονται «ευάλωτες». Βεβαίως, η όποια ενίσχυση δεν είναι οριζόντια, καθώς έχουν μπει και «κόφτες».

Ποιοι συνταξιούχοι δεν παίρνουν την ενίσχυση των 250 €

Για παράδειγμα, για να λάβει κάποιος χαμηλοσυνταξιούχος την ενίσχυση που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός και εξειδίκευσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα πρέπει από τη μια να πληροί κάποια εισοδηματικά κριτήρια και από την άλλη να είναι ηλικίας άνω των 65 ετών.

Όταν «καθαρογραφούν» και οι λεπτομέρειες για την καταβολή της ενίσχυσης, αναμένεται να αναδειχτούν και νέες περιπτώσεις συνταξιούχων που θα αποκλειστούν από αυτή.

Σε κάθε περίπτωση, βάσει των σχετικών ανακοινώσεων, θεσπίζεται σε μόνιμη βάση ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ καθαρά για συνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται έως 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2025.

Δικαιούχοι είναι:

Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους και περιουσία έως 200.000 ευρώ και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 26.000 ευρώ για έγγαμους/μέρη συμφώνου συμβίωσης και περιουσία έως 300.000 ευρώ. Η ενίσχυση θα δοθεί σε όλους τους συνταξιούχους που καλύπτονται από τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ασχέτως αν έχουν προσωπική διαφορά ή όχι.

Ανασφάλιστοι υπερήλικες Δικαιούχοι των επιδομάτων αναπηρίας που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ.

Η «επιστροφή ενοικίου» και τα σπίτια που αγοράστηκαν με δανεικά

Με προκαθορισμένα κριτήρια θα δοθεί και η λεγόμενη «επιστροφή ενοικίου»: Με βάση τις δηλώσεις που γίνονται αυτή την περίοδο για το φορολογικό έτος 2024, το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος ενοικίου – τόσο για την κύρια κατοικία, όσο και για τη φοιτητική κατοικία - θα επιστραφεί στα τέλη Νοεμβρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ επαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του ενοικιαστή. Το μέγιστο ποσό επιστροφής για τη φοιτητική κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα και αντιστοιχούν σε αυτά που έχουν οριστεί για το πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ:

Για τον άγαμο ορίζεται μέγιστο όριο εισοδήματος 20.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Αναφορικά με τα περιουσιακά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου για κύρια κατοικία ορίζεται ότι το σύνολο της αξίας της οικογενειακής περιουσίας, όπως προσδιορίζεται κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Για την επιστροφή ενοικίου για φοιτητική κατοικία δεν ορίζεται περιουσιακό όριο.

Φυσικά, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για ακόμη μία φορά για εκείνες τις οικογένειες που μένουν σε σπίτι που έχουν αγοράσει με δάνειο και επί της ουσίας καλούνται να πληρώσουν δύο «ενοίκια»: Ένα στην τράπεζα με τη μορφή μηνιαίας δόσης και ένα στο Κράτος με τη μορφή ΕΝΦΙΑ.



