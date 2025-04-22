Δένδιας: Πολιτική total defence για την Ελλάδα

Για ένα ευρύτερο σχέδιο προβολής ισχύος, ως πολιτική συνολικής άμυνας (total defence) κάνει λόγο σε άρθρο του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στην ειδική έκδοση "Turning Points - Global Agenda 2025" του Euro2day.gr σε συνεργασία με τους New York Times.

Όπως επισημαίνει ο υπουργός, υλοποιούμε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση, την «Ατζέντα 2030», στις Ένοπλες Δυνάμεις. Δημιουργούμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε να είναι ικανές να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις και να αντιμετωπίσουν πάσης φύσεως απειλές, υβριδικές και συμβατικές, αξιοποιώντας τα διδάγματα των πρόσφατων συγκρούσεων.

Αναφορικά με τη νέα φιλοσοφία, αναλύει ότι το σχέδιο εθνικής ασφάλειας αφορά στην αντιμετώπιση «όχι μόνο μιας έμπρακτης αμφισβήτησης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά και τυχόν απειλών που θέτουν σε κίνδυνο την ευμάρεια των πολιτών (όπως κυβερνοεπιθέσεις κατά κρίσιμων κρατικών υποδομών) ή την ασφάλειά τους κατά την εκδήλωση φαινομένων φυσικών καταστροφών, που αυξάνονται λόγω της κλιματικής κρίσης».



Και προσθέτει ότι αυτοί οι ρόλοι «αναδεικνύονται μέσα π.χ. από την επιλογή της Ελλάδας ως μίας από τις δύο έδρες του προγράμματος ασφαλών δορυφορικών τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GOVSATCOM) ή αντίστοιχα με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας, με τη δημιουργία της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ)».



«Δεν πέφτουμε στην παγίδα της μοιρολατρικής ακινησίας και του πολιτικού κόστους. Προωθούμε μια νέα δομή οργάνωσης και λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη συγχώνευση και αναδιάρθρωση διοικήσεων, σχηματισμών και μονάδων» υπογραμμίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.



«Παράλληλα», προσθέτει, «προχωράμε στην ανάπτυξη του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος. Η εγχώρια παραγωγή δυνατοτήτων στην Άμυνα δεν αποτελεί μια δυνητική μας επιλογή, αλλά υπαρξιακή ανάγκη. Τα θεμέλια για την υλοποίηση του οικοσυστήματος καινοτομίας τέθηκαν πέρσι, με τη δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου ¨Αμυνας και Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ)».

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει, «με τη λειτουργία του εδραιώνουμε την παρουσία της Ελλάδας ως παραγωγού αμυντικής καινοτομίας και υλοποιούμε την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με "έξυπνα", τεχνολογικά προηγμένα και αποδοτικά συστήματα. Στοχεύουμε, παράλληλα, στη μείωση της εξάρτησης της χώρας μας από τις εισαγωγές αντίστοιχων συστημάτων και την αύξηση της συμμετοχής του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος στο Α.Ε.Π.».



Για τη δημιουργία του αντι - drone «Κένταυρος», αναφέρει ότι το «φέρουν σήμερα οι ελληνικές φρεγάτες που πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της επιχείρησης "Ασπίδες"», ενώ συνεχίζει τονίζοντας ότι «η προκήρυξη των πρώτων δύο προσκλήσεων ενδιαφέροντος από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, αποτελούν ήδη μία απόδειξη των δυνατοτήτων της Ελλάδας στον χώρο της αμυντικής καινοτομίας».



«Για πρώτη φορά στην ιστορία της πατρίδας μας καταρτίστηκε εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων σε ορίζοντα εικοσαετίας, 12 + 8 ετών, το οποίο παρουσιάσαμε στη Βουλή, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Γνώμονας, η εναρμόνιση των αναγκών των Γενικών Επιτελείων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας» ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.



«Στην καρδιά της ελληνικής Άμυνας θα βρίσκεται πλέον η "Ασπίδα του Αχιλλέα". Ένα ολοκληρωμένο αμυντικό σύστημα που καλύπτει αντιπυραυλική, αντιαεροπορική, αντι-drone, αντιπλοϊκή και ανθυποβρυχιακή άμυνα. Η δημιουργία του θα επιτρέψει στον στόλο των νέων φρεγατών και στα αεροσκάφη 4,5 και 5ης γενιάς να αποδεσμευθούν από τον ρόλο της χωρικής άμυνας που έχουν σήμερα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναλάβουν έναν ευρύτερο αποτρεπτικό ρόλο, με στρατηγικά όπλα που εντάσσονται για πρώτη φορά στο αμυντικό μας ισοζύγιο. Πλέον, τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας δεν θα περιορίζονται στην άμυνα στον χώρο του Αιγαίου και δεν θα επιφορτίζονται με τον κύριο ρόλο της αεράμυνας της χώρας» αναφέρει ο κ. Δένδιας.



«Δίνεται», προσθέτει, «ιδιαίτερη έμφαση στην ομογενοποίηση των τύπων των αεροσκαφών και των αυτόνομων ιπτάμενων συστημάτων, στον εκσυγχρονισμό των φρεγατών, καθώς και στην αύξηση της διαθεσιμότητας του στόλου των μεταγωγικών αεροσκαφών και στη συνεπή συντήρηση των ελικοπτέρων. Ταυτόχρονα, εξετάζεται η δυνατότητα συμμετοχής της χώρας στον σχεδιασμό και τη ναυπήγηση φρεγατών τύπου Constellation με τις Ηνωμένες Πολιτείες».



«Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας βρίσκεται ακόμη η έμπρακτη στήριξη του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, του κύριου και απαραίτητου πολλαπλασιαστή ισχύος. Στήριξη που θα λάβει χώρα όχι μόνο μέσω της κάλυψης των στεγαστικών και υγειονομικών τους αναγκών, με τα αντίστοιχα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και μέσω δράσεων για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της αμοιβής τους, όπως και για τη δημιουργία ενός σύγχρονου μονοπατιού επαγγελματικής εξέλιξης (career path)» επισημαίνει ο κ. Δένδιας.



«Σημαντικό ρόλο στην "Ατζέντα 2030" έχουν επίσης τα νομοθετήματα για τις αλλαγές στη θητεία, την εφεδρεία, την Εθνοφυλακή και την εθελοντική στράτευση των γυναικών» συμπληρώνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

