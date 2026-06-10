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Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ τελεί τη Θεία Λειτουργία στη Βασιλική της Σαγράδα Φαμίλια - Δείτε LIVE

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την 100ή επέτειο από τον θάνατο του Antoni Gaudí, ο οποίος εξετάζεται για πιθανή αγιοποίηση από την Καθολική Εκκλησία

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Sagrada Familia

Παρακολουθήστε ζωντανά, καθώς ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ τελεί Θεία Λειτουργία στη Basilica de la Sagrada Família, εγκαινιάζει τον Πύργο του Ιησού Χριστού και εκφωνεί κήρυγμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται καθώς η Bασιλική τιμά την 100ή επέτειο από τον θάνατο του αρχιτέκτονά της, Antoni Gaudí, ο οποίος εξετάζεται για πιθανή αγιοποίηση από την Καθολική Εκκλησία.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βαρκελώνη
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