Παρακολουθήστε ζωντανά, καθώς ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ τελεί Θεία Λειτουργία στη Basilica de la Sagrada Família, εγκαινιάζει τον Πύργο του Ιησού Χριστού και εκφωνεί κήρυγμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται καθώς η Bασιλική τιμά την 100ή επέτειο από τον θάνατο του αρχιτέκτονά της, Antoni Gaudí, ο οποίος εξετάζεται για πιθανή αγιοποίηση από την Καθολική Εκκλησία.

Πηγή: skai.gr

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