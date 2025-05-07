Το διαχρονικό δύσκολο «στοίχημα» της μεσαίας τάξης

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η μεσαία τάξη είναι αναμφισβήτητα ο ρυθμιστής κάθε εκλογικής αναμέτρησης και όλα δείχνουν πως η κυβέρνηση έχει βάλει «πλώρη» να ξαναφέρει κοντά της το απογοητευμένο κοινό μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών που περίμεναν κάτι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη συνεχόμενη θητεία της. Για κάθε πλειοψηφία ο στόχος της προσέγγισης της μεσαίας τάξης αποτελεί προτεραιότητα. Ωστόσο, οι μετριοπαθείς πολίτες που συνθέτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και πολιτικά το συγκεκριμένο χώρο είναι πιο «επιρρεπείς» στις μετακινήσεις αποφεύγοντας τις κομματικές ταμπέλες.

Πρόκειται επίσης για ένα μεγάλο κοινό, ωστόσο μέχρι τη ΔΕΘ το οικονομικό επιτελείο έχει αρκετό χρόνο για να κάνει τους σχεδιασμούς του. Το θετικό για τη γαλάζια παράταξη είναι πως όσοι ανήκουν στον μεσαίο χώρο - και αποτελούν τον εκλογικό της κορμό - δεν έχουν πειστεί ούτε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά ούτε και από τον ΣΥΡΙΖΑ πως μπορούν να τους δώσουν ό,τι έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια. Τα ποσοστά των δυο πρώην κυβερνητικών κομμάτων είναι απογοητευτικά, όπως αποτυπώνεται και στις δυο τελευταίες μετρήσεις της Opinion Poll και της ALCO. Η Πλεύση Ελευθερίας δεν δείχνει να αποτελεί απειλή για την κυβερνώσα παράταξη. Πέρυσι τον Σεπτέμβριο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχαν ανακοινωθεί μέτρα που έφταναν τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ και φέτος μπορεί να υπερβούν τα 2,6 δισεκατομμύρια. Όλα δείχνουν πως δημοσιονομικός χώρος για σημαντικές φοροελαφρύνσεις υπάρχει.

Η οικονομία και η πολιτική συναντώνται στις περιόδους κρίσεις, όπως έγινε τη μνημονιακή περίοδο. Το ίδιο συμβαίνει και όταν υπάρχει ένα σταθερό κοινωνικο-οικονομικό πεδίο. Τα υπερπλεονάσματα είναι το «όπλο» του Μαξίμου αρκεί να μην αποδειχθεί αυτό που ισχυρίζεται η αντιπολίτευση. Πως η κυβέρνηση παίρνει τα λεφτά της μεσαίας τάξης από τη μια τσέπη και της τα δίνει από την άλλη. Το «ταμείο» θα πρέπει να είναι θετικό και ο λογαριασμός του πληθυσμού που έχει πληγεί πολύ τα τελευταία χρόνια, χωρίς να έχει κάποια ανταμοιβή, κερδοφόρος. Αν οι φοροαπαλλαγές χαθούν από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια στην αγορά τότε το πρόσημο δεν μπορεί να είναι θετικό. Το σίγουρο είναι πως η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να φτιάξει μια συγκεκριμένη ατζέντα και ένα αφήγημα για το επόμενο διάστημα που την απομακρύνει από τον «θόρυβο» που εξακολουθεί να προκαλεί το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η προσδοκία είναι μεγάλη και τα δυο χρόνια που έχει μπροστά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επαρκής χρόνος για διορθώσεις και παρεμβάσεις στο τρίγωνο μεταρρυθμίσεις - φοροελαφρύνσεις - έργα υποδομών. Το θετικό momentum δεν προκαλεί εφησυχασμό, καθώς σε ένα άκρως ρευστό πολιτικό σκηνικό, μέσα σε ένα διαταραγμένο διεθνές περιβάλλον, τα πάντα μπορούν να έρθουν πάνω – κάτω.

