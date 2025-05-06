Δένδιας: Οι χώρες που συνυπογράφουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο έχουν θέση στην ευρωπαϊκή Άμυνα

Η Ευρώπη δεν είναι μόνο γεωγραφικός χώρος, δεν είναι αμυντική συμμαχία, η Ευρώπη είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα, ίσως το πιο φιλόδοξο στην ιστορία της ανθρωπότητας, συνύπαρξης κοινωνιών, κρατών, λαών, με ένα κοινό αξιακό πλαίσιο. Αυτό περιγράφεται στις Συνθήκες. Το αξιακό πλαίσιο είναι η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα των γυναικών. Για να συνεργαστούμε με κάποιον, για να υπερασπίσουμε αυτό το αξιακό πλαίσιο - το οποίο παρεμπιπτόντως περιλαμβάνει και την UNCLOS, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι κομμάτι του ευρωπαϊκού κεκτημένου - πρέπει να επιλέξουμε χώρες που το πιστεύουν, που το συνυπογράφουν. Αυτό υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας για το ReArm Europe, στη συζήτηση που είχε σήμερα με τον δημοσιογράφο Βασίλη Νέδο, με θέμα «Η νέα ελληνική πολιτική αποτροπής και η Ατζέντα 2030» στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης 'Αμυνας και Ασφάλειας DEFEA 2025.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η Ελλάδα «δεν διεκδικεί να μετατραπεί η Ευρώπη σε αντιτουρκικό συνασπισμό» και συνέχισε: «Θέλουμε συνεργασία, απλώνουμε πάντοτε χείρα φιλίας και συνεργασίας προς την Τουρκία και προς όλες τις άλλες χώρες, αλλά με προϋποθέσεις - και τις προϋποθέσεις δεν τις φτιάχνει η Ελλάδα. Δεν είναι 'à la carte' που επιλέξαμε εμείς, επειδή μας βολεύουν ή δεν βολεύουν κάποιον άλλον, είναι οι προϋποθέσεις που συμφώνησε η Ευρώπη για να υπάρξει ως διακριτή οντότητα, για να υπάρξει ως Ευρωπαϊκή Ένωση, για να υπάρξει ως ιστορικό εγχείρημα».

«Συνομιλούμε με τους Τούρκους, συναντιόμαστε με τους Τούρκους, αλλά δεν ξεχνάμε. Δεν μπορεί να μην μνημονεύουμε όταν συναντάμε μια χώρα, ότι μας έχει εκδώσει απειλή πολέμου, να παριστάνουμε ότι αυτό δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι υπάρχει το 'Τουρκολιβυκό Μνημόνιο', το οποίο είναι κατά της κοινής λογικής - όχι του δικαίου της θάλασσας, της απλής κοινής λογικής. Ένα μνημόνιο που περνάει πάνω από την Κρήτη σαν να μην υπήρχε. Αυτά τα πράγματα δεν αντέχουν σε κριτική. Δεν μπορούμε να παριστάνουμε ότι δεν υπάρχουν. Μακάρι η Τουρκία να τα βγάλει από το τραπέζι» τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

«Θυμίζω ότι η Ελλάδα, είναι στην πραγματικότητα μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία, οι κυριότεροι υποστηρικτές του ευρωπαϊκού μέλλοντος της Τουρκίας. Αλλά πώς; Επί του προφανούς όρου αποδοχής του ευρωπαϊκού κεκτημένου. 'Αλλος τρόπος δεν υπάρχει, δεν είναι 'à la carte' η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό εγχείρημα» συμπλήρωσε ο κ. Δένδιας.

Για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι θα εξασφαλιστούν πόροι «για να βελτιώσουμε τη μισθοδοσία και το επίπεδο ζωής των στελεχών μας». Μιλώντας για τις αλλαγές στη θητεία, ανέλυσε λέγοντας ότι απαιτείται ένας νέος τρόπος «που ο Έλληνας πολίτης θα υπηρετεί την πατρίδα του, που θα έχει νόημα». Και «θα έχει νόημα για την πατρίδα, ένας νέος κύκλος εκπαίδευσης, ένας στρατιώτης του 21ου αιώνα, θα έχει νόημα και για τον ίδιο. Θα αποκτά προσόντα, τα οποία θα του επιτρέπουν στην αγορά εργασίας μετά, να είναι χρήσιμος στον εαυτό του και χρήσιμος στην κοινωνία».

«Μετά τη θητεία θα πάμε στην εφεδρεία και στην Εθνοφυλακή» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, προσθέτοντας: «Έχουμε θέσει ένα στόχο, να έχουμε ένα αριθμό 150 χιλιάδων ενεργών εφέδρων, εκπαιδευμένων ενεργών εφέδρων, οι οποίοι θα βοηθάνε τον ενεργό στρατό και βεβαίως όλα αυτά συνδυάζονται με ένα νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και επίσης ένα νέο career path για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Έχουν αλλάξει όλα πλέον, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην πραγματικότητα, στην μεγάλη τους πλειοψηφία θα είναι χειριστές προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας. Η εικόνα του στρατού του 19ου και του 20ου αιώνα δεν έχει καμία σχέση με τον στρατό, το ναυτικό, την αεροπορία του 21ου αιώνα» εξήγησε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Μιλώντας για τα βήματα που έχουν γίνει στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στο ΕΛΚΑΚ, χαρακτηρίζοντας το Κέντρο ως «πολύ σημαντικό», γιατί με τη λειτουργία του η καινοτομία αντιμετωπίζεται «ως παράγοντας δυνατοτήτων αποτροπής, αλλά και οικονομικής ανάπτυξης».

Παράλληλα, συνέχισε τονίζοντας ότι «έχει εγκριθεί - αφού ενημερώθηκε η Βουλή των Ελλήνων - η νέα Δομή Δυνάμεων, που είναι σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα και συνδυάστηκε με τις συγχωνεύσεις στρατοπέδων και μονάδων».

«Έχει προχωρήσει το δωδεκαετές συν οκτώ επιπλέον χρόνια Εξοπλιστικό, το οποίο για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, δίνει μια σαφέστατη ορατότητα πού πάμε, προς τα πού πάμε, τι θέλουμε να κάνουμε και επίσης τώρα που συζητάμε, αύριο ελπίζω ότι η Βουλή των Ελλήνων θα ψηφίσει τη μεταρρύθμιση στο υγειονομικό κομμάτι των Ενόπλων Δυνάμεων».

Για τη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στο εξοπλιστικό πρόγραμμα, ο κ. Δένδιας διευκρίνισε ότι υπάρχουν τομείς όπου «η ελληνική αμυντική βιομηχανία, το ελληνικό οικοσύστημα, μπορεί να πάρει το 100%» και όχι μόνο το 25%.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι σχετικά «με τον σύγχρονο στρατιώτη, το οποίο είναι πρόγραμμα περίπου 300 εκατομμύρια στο εξοπλιστικό, μπορεί όλο να πραγματοποιηθεί, να εξυπηρετηθεί από την ελληνική αμυντική βιομηχανία στο σύνολό του».

«Υπάρχουν», ανέλυσε, «άλλα προγράμματα που το ποσοστό θα είναι λιγότερο, όμως μεσοσταθμικά αυτή είναι η στόχευσή μας, το 25%. Και νομίζω ότι είναι επιτεύξιμο».

Στόχος, είπε, είναι να δώσουμε «μια ορατότητα στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, στο ελληνικό οικοσύστημα σε ορίζοντα 20 ετών» ώστε «να επενδύσει και να είναι έτοιμο να παράσχει προϊόντα και υπηρεσίες που σήμερα δεν είναι έτοιμο να παράσχει».

«Στοχεύουμε σε μια εξαγωγική δραστηριότητα. Δηλαδή οι αμυντικές δαπάνες πρέπει να είναι μόχλευση αναπτυξιακής δραστηριότητας, δημιουργίας πλούτου, δημιουργίας θέσεων εργασίας και εξαγωγών. Η Ελλάδα πάσχει διαχρονικά από το έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών. Μια χώρα που πάσχει εκεί, πάσχει βαθιά. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Είναι πρόβλημα στο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Πρέπει, στο βαθμό που μας αναλογεί στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, να συνεισφέρουμε και εμείς στη διόρθωσή του» εξήγησε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στην προστιθέμενη αξία που προσδίδει η καινοτομία, ενώ δεν παρέλειψε να εξηγήσει ότι αρκετά προϊόντα της αμυντικής βιομηχανίας «είναι προϊόντα τα οποία είναι διπλής χρήσης». «Δηλαδή», είπε, «δεν αφορούν μόνο τις ανάγκες της 'Αμυνας, μπορούν να έχουν και εμπορική χρήση εκτός αυτού του κομματιού. 'Αρα μιλάμε για μια πολύ μεγαλύτερη αγορά».

Ο υπουργός επισήμανε ότι «η χώρα έχει υποφέρει από την αδιαφάνεια» και υπογράμμισε «ότι μέχρι το 2004 δαπανήσαμε για εξοπλισμούς - στενά για εξοπλισμούς όχι για μισθοδοσίες - περίπου 270 δισεκατομμύρια ευρώ σε σημερινές τιμές». «Το ποσό για την Ελλάδα είναι ιλιγγιώδες. Είναι μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της χώρας. Εάν είχαν σωστά διατεθεί αυτά τα χρήματα, θα ήμασταν σήμερα εξαγωγική υπερδύναμη» πρόσθεσε.

«Αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να αναγεννήσουμε, για να μην πω να γεννήσουμε, ένα αμυντικό οικοσύστημα στην Ελλάδα. Έχω καταθέσει σαφείς προτάσεις διαφάνειας για αυτό. Με συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων σε αυξημένο βαθμό, με ανάμειξη ελεγκτικών μηχανισμών για τους οποίους ήδη έχουν υπάρξει προγραμματικές συμβάσεις, με τοποθέτηση εισαγγελικών λειτουργών σε κρίσιμα σημεία» κατέληξε ο υπουργός.

