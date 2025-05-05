Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Ενίσχυση για ΝΔ και Πλεύση Ελευθερίας - Πτώση για το ΠΑΣΟΚ

Η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει την ανοδική της πορεία, και από το 15,9% βρίσκεται στο 16,5% και τη δεύτερη θέση. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί σταθερά

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται

Δημοσκοπικά κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία και την Πλεύση Ελευθερίας καταγράφουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24, ενώ σε πτώση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ.

Στη δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 30% στην εκτίμηση ψήφου, ενισχυμένη κατά 1,9% σε σύγκριση με τη μέτρηση του Μαρτίου.

Δημοσκόπηση

Η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει την ανοδική της πορεία, και από το 15,9% βρίσκεται στο 16,5% και τη δεύτερη θέση. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί σταθερά από τον Νοέμβριο, χάνοντας 1,3%, για να βρεθεί στο 13%.

Η Ελληνική Λύση είναι τέταρτο κόμμα με 10,5%, μπροστά από το ΚΚΕ (8,4%) και τον ΣΥΡΙΖΑ (6%). 3,2% συγκεντρώνει η Νίκη, ενώ 3% η Φωνή Λογικής.

Δημοσκόπηση

Στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 25,2% με προβάδισμα 11,3 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της Πλεύσης Ελευθερίας (13,9%). Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 11% και ακολουθούν Ελληνική Λύση (8,8%), ΚΚΕ (7,1%) και ΣΥΡΙΖΑ (5,1%), ενώ το 16% δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Δημοσκόπηση

Η απάντηση «κανένας» κυριαρχεί και στην ερώτηση για καταλληλότερο πρωθυπουργό, με 31,7%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει 30,4% και στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 11,3%. 5,1% σημειώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος.  

Στην ερώτηση ποιο κόμμα κάνει την πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση, το 48,1% απαντά «κανένα». Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει το 20,7% και το ΠΑΣΟΚ 8%.  

Δημοσκόπηση

Το 59,4% των ερωτώμενων δεν βλέπουν θετικά μια συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, ενώ το 37,3% διάκεινται θετικά. Πάντως, το 66,1% εκτιμά ότι δεν είναι ρεαλιστική μια τέτοια προοπτική.

Στη δημοσκόπηση, το 68,4% κρίνει αρνητικά την πιθανότητα επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα σε πρωταγωνιστικό ρόλο, έναντι του 26,4% των ερωτώμενων που είναι θετικοί. Σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το 62,4% κρίνει θετικά μια τέτοια πιθανότητα και το 32,1% αρνητικά. Όσο για τους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας, το 42,9% το βλέπει θετικά και το 53,6% αρνητικά.

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα στη χώρα για το 49,3% των ερωτώμενων. Ακολουθεί η οικονομία και η ανάπτυξη με 30,4%. Συνολικά το 74,6% θεωρεί αρκετά ή πολύ σημαντική την πολιτική σταθερότητα στη χώρα, ενώ η πλειονότητα αξιολογεί θετικά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση μετά τον ανασχηματισμό.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νέα Δημοκρατία δημοσκόπηση ΠΑΣΟΚ Πλεύση Ελευθερίας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark