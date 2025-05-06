Το «ναι μεν, αλλά» των δημοσκοπήσεων

Της Δώρας Αντωνίου

Η άνοδος ποσοστών που η κυβέρνηση επιδίωξε με μια σειρά από κινήσεις και πρωτοβουλίες το τελευταίο διάστημα, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Το 30%, που είχε τεθεί σαν πρώτος στόχος, έχει αρχίσει και καταγράφεται σε κάποιες από αυτές. Το μεγάλο ερώτημα, πλέον, για το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου είναι πόσο σταθερή είναι αυτή η αύξηση.

Χθες δημοσιεύθηκαν δύο δημοσκοπήσεις. Και στις δύο η ΝΔ εμφανίζεται ενισχυμένη σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις των ίδιων εταιρειών. Ειδικότερα, σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24, η Ν.Δ. στην εκτίμηση ψήφου βρίσκεται στο 30% και ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 16,5% και το ΠΑΣΟΚ με 13%. Στη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ βρίσκεται στο 24,7% έναντι 23,3% στην προηγούμενη μέτρηση και ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 11,6%.

Η αύξηση του ποσοστού του κυβερνώντος κόμματος είναι το βασικό θετικό στοιχείο που συγκρατούν στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου. Όπως επισημαίνει στέλεχος του επικοινωνιακού επιτελείου, δείχνει εκ του αποτελέσματος να δικαιώνεται η στρατηγική της κυβέρνησης να βγει μπροστά με θετικά μηνύματα και προβάλλοντας το έργο της.

Το δεύτερο θετικό στοιχείο των δημοσκοπήσεων είναι ότι η ΝΔ διατηρεί απόσταση ασφαλείας από τη δεύτερη Πλεύση Ελευθερίας και μάλλον φαίνεται ότι δικαιώνονται εκείνα τα κυβερνητικά στελέχη που εκτιμούσαν ότι υπάρχει «ταβάνι» στα ποσοστά που μπορεί να πιάσει το συγκεκριμένο κόμμα, που αντλεί ψήφους κυρίως από τη δεξαμενή της διαμαρτυρίας.

Το γεγονός ότι η Πλεύση Ελευθερίας παραμένει στη δεύτερη θέση κάθε άλλο παρά αρνητικό είναι για την κυβερνητική ηγεσία, καθώς είναι πολύ πιο καθαρά τα διλήμματα που μπορούν να τεθούν απέναντι σε αυτό το κόμμα. «Οι διαχωριστικές και οι διαφορές είναι μεγάλες και ορατές σε όλους» αναφέρει κυβερνητικό στέλεχος.

Βεβαίως, ακόμα και το 30% που η ΝΔ ανακτά σύμφωνα με τη μία από τις δύο δημοσκοπήσεις, δεν επαρκεί. Είναι ένα ποσοστό αρκετά χαμηλό και δεν τίθεται θέμα αυτοδυναμίας. Έτσι, το κρίσιμο είναι να καταστεί σαφές από τις δημοσκοπήσεις που θα ακολουθήσουν ότι έχει ανακτηθεί σταθερά το ποσοστό αυτό και σταδιακά να αρχίσει να ανεβαίνει. Το Μέγαρο Μαξίμου θα επιμείνει στην ίδια τακτική: του «βομβαρδισμού» με κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις, της ανάδειξης παραγόμενου έργου, με επιδίωξη να περάσει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση αφουγκράζεται όσα συμβαίνουν και παρεμβαίνει για να λύσει προβλήματα. Η παρουσίαση σήμερα του προγράμματος αξιολόγησης του κράτους από τους πολίτες εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική.

Το ερώτημα είναι αν αυτό αρκεί ή αν επίμονα προβλήματα, όπως η ακρίβεια, το στεγαστικό, η κατάσταση στο σύστημα υγείας, τα οποία σταθερά φαίνεται ότι απασχολούν τους πολίτες, θα «θολώσουν» το μήνυμα αποτελεσματικότητας που η κυβέρνηση επιθυμεί να εκπέμψει. Άλλωστε, έχει καταστεί σαφές ότι οι διαθέσεις της κοινής γνώμης είναι ευμετάβλητες και μπορούν να επηρεαστούν σημαντικά ακόμα και από ένα τυχαίο, μεμονωμένο γεγονός.

Στο προσκήνιο βρίσκεται πάντοτε και το θέμα των Τεμπών. Η δικογραφία για τον Κώστα Καραμανλή και οι εξελίξεις γύρω από την σύσταση προανακριτικής συντηρούν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Στην κυβέρνηση εκτιμούν, πάντως, ότι η δυναμική της υπόθεσης έχει υποχωρήσει σε σχέση με δύο μήνες πριν. Σε αυτό πιστεύουν ότι καθοριστικά συνέβαλε η απόφαση να απαντηθούν με επιχειρήματα όλα τα ερωτήματα που ανακύπτουν σε σχέση με το δυστύχημα, αλλά και το γεγονός ότι δεν μπορεί να εξακολουθήσει να τροφοδοτείται η δημόσια συζήτηση με νέα δεδομένα διαρκώς, οπότε εκ των πραγμάτων ατονεί και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.

Πηγή: skai.gr

