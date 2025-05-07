Ανάχωμα σταθερότητας στις περιφερειακές προκλήσεις

Της Δώρας Αντωνίου

Σήμα ενίσχυσης της πολυδιάστατης διμερούς συνεργασίας, που εδραιώνει τον ρόλο της Ελλάδας και της Αιγύπτου ως πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή με σημαντικές γεωπολιτικές αναταράξεις και προκλήσεις, πρόκειται να εκπέμψουν σήμερα από την Αθήνα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου και θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών.

Η απόφαση για τη σύσταση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας αποτυπώθηκε σε κοινή δήλωση που υπέγραψαν οι κ. Μητσοτάκης και αλ-Σίσι τον Μάρτιο του 2024. Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι αυτά τα σχήματα περιφερειακής συνεργασίας έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν πολύ αποτελεσματικά για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και την αναβάθμιση διμερών σχέσεων σε μια ευρεία δέσμη τομέων.

Αυτό αναμένεται να αποτυπωθεί και σήμερα, καθώς στόχος είναι η υπογραφεί κοινή δήλωση, η οποία θα επιβεβαιώνει την αναβάθμιση των ήδη στενών σχέσεων σε Στρατηγική Εταιρική Σχέση, τον συντονισμό σε πολιτικό επίπεδο με την εγκαθίδρυση μηχανισμού τακτικών πολιτικών διαβουλεύσεων, την ενίσχυση στις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις, στις μεταφορές και στις υποδομές, σε έργα συνδεσιμότητας, στην ενεργειακή ασφάλεια (με αιχμή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου GREGY Interconnector), την αναβάθμιση της συνεργασίας σε τομείς όπως το μεταναστευτικό, η άμυνα και η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η παιδεία και ο πολιτισμός.

Η επίσκεψη του Προέδρου της Αιγύπτου στην Αθήνα, η συνεδρίαση του ΑΣΣ και η κοινή δήλωση που πρόκειται να υπογραφεί, αναμένεται να εκπέμψουν ένα μήνυμα συναντίληψης και συμπόρευσης με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας σε μια συγκυρία πολλών ανοιχτών ζητημάτων και προκλήσεων. Οι τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις σε Γάζα, Συρία και Λιβύη αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και αλ - Σίσι.

Η σημαντική αναβάθμιση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες επισφραγίστηκε με τη συμφωνία - ορόσημο για την οριοθέτηση ΑΟΖ, που υπεγράφη τον Αύγουστο του 2020 στο Κάιρο. Η συμφωνία θεωρείται καθοριστικό βήμα στον γεωπολιτικό επαναπροσδιορισμό της Ανατολικής Μεσογείου και αποτελεί απτή «απάντηση» στο τουρκολυβικό μνημόνιο, το οποίο αγνοούσε πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα και την επήρεια νησιών όπως η Κρήτη και το Καστελλόριζο.

Ένα από τα ζητήματα στα οποία δίνεται μεγάλη βαρύτητα στη σημερινή συνεδρίαση είναι το μεταναστευτικό, καθώς η Αίγυπτος συνορεύει με τη Λιβύη και το Σουδάν και αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα των μεταναστευτικών ροών. Δεν είναι τυχαίο ότι τον Μάρτιο του 2024 ο πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί το Κάιρο, στο πλαίσιο κοινής επίσκεψης με την επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για την υπογραφή της Συμφωνίας Στρατηγικής και Εταιρικής Σχέσης Ε.Ε. - Αιγύπτου. Η Αθήνα πρωτοστάτησε στη σύναψη αυτής της συμφωνίας, συνηγορώντας για τη στρατηγική σημασία που έχει η σταθερότητα της Αιγύπτου για την Ευρώπη, αλλά και τον κρίσιμο ρόλο στη συγκράτηση μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.

Όσον αφορά την ηλεκτρική σύνδεση και το έργο GREGY, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό project, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης με τη μεταφορά καθαρής ενέργειας από την Αφρική, ενώ ενισχύει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας μας.

Να αναφερθεί, τέλος, ότι ενισχυμένη συνεργασία αναπτύσσεται στον τομέα της άμυνας που εκτείνεται και στην αμυντική βιομηχανία αλλά και σε προγράμματα ανταλλαγών με συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις και ασκήσεις.

